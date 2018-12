Cómo saber si alguien alguien ha accedido a tus fotos de Facebook con la última brecha de seguridad

Hay compañías que acabarán el año celebrando que en 2018 han crecido o mejorado su servicio. Tras tanto escándalo en este año, Facebook no se encuentra entre ellas, y es que hace unos días salió a la luz el enésimo agujero de seguridad, que expuso las fotos de 6,8 millones de usuarios.

La buena noticia es que no se compartieron de forma pública, sino solo con los desarrolladores de aplicaciones a los que el usuario hubiera dado permiso. La mala, que los desarrolladores de Facebook no tienen por qué ser de confianza (ni la propia red, en este punto), y pueden haber actuado velando por intereses propios, y en consecuencia, en perjuicio de la privacidad del usuarios.

Herramienta para saber si Facebook ha expuesto tus fotos a desarrolladores

Facebook ha lanzado un comunicado donde, además de informar de que las fotos publicadas en la biografía y en Facebook Stories fueron accesibles entre el 13 y el 25 de septiembre de 2018 por un error de la API, también aporta una herramienta para saber qué aplicaciones han tenido accesos a tus otras fotos.

Si abres la web sin estar autenticado en el servicio, tienes que iniciar sesión. La propia web te pide que lo hagas para comprobar si las fotos de tu cuenta se han visto afectadas por el problema.

Si ya has iniciado sesión y tu cuenta no presenta ningún problema, el mensaje que aparece es el de la siguiente imagen. En este caso no serás uno de los 6,8 millones de usuarios y no tendrás por qué preocuparte de nada.

Mensaje que indica que ningún desarrollador ha tenido acceso a tus fotos.

En caso contrario, y pese a que Facebook ya ha pedido a los desarrolladores que eliminen las fotos a las que hubieran podido acceder, la compañía recomienda que inicies sesión en las aplicaciones con las que has compartido fotos, para ver cuáles han tenido acceso.