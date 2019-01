Hackean miles de Chromecast y Smart TVs para advertir de su vulnerabilidad y promocionar a PewDiePie

Ya sabemos que PewDiePie está en pie de guerra, y muchos fans le están apoyando para que sigua siendo la cuenta de YouTube con más suscriptores (le pisa los talones un canal de videoclips indios llamado T-Series).

A mediados del mes pasado vimos como consiguieron hackear a The Wall Street Journal y publicar un artículo, dos semanas después de haber hackeado miles de impresoras y para pedirle a las víctimas que se suscriban a PewDiePie.

Aseguran que lo hacen para mostrar lo vulnerables que son estos dispositivos

Hoy llega un nuevo hackeo en su nombre, y en esta ocasión ha afectado a miles de dispositivos Chromecast y Smart TVs a lo largo del planeta. Los hackers detrás de esta campaña se hacen llamar Hacker Giraffe y J3ws3r.

De todos modos, ambos hackers aseguran que el principal motivo de esta acción no es promover el canal de Felix Kjellberg, sino advertir sobre lo vulnerables que son estos dispositivos (aunque lo hacen reproduciendo un vídeo del famoso YouTuber).

Google ha asegurado a TechCrunch que no se trata de un fallo de seguridad de sus dispositivos, y que se puede evitar este hackeo deshabilitando entrando en la configuración del router y desactivando la opción UPnP (Universal Plug and Play).

Según podemos ver en la página de CastHack (que es como han bautizado a este hack), en el momento de escribir este artículo han conseguido tomar el control de más de 72.000 dispositivos.

De esos 72.000 dispositivos, consiguieron reproducir el vídeo de PewDiePie en más de 65.200 ocasiones. De todos modos, un aviso en la página de CastHack advierte que ya no están reproduciendo el clip y "sólo" buscan dispositivos con esta vulnerabilidad.