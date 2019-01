Amazon Prime tiene casi 5 veces más películas que Netflix, pero están haciendo una purga de films independientes

Seguramente, si a alguien le preguntamos por un servicio de películas y series en streaming, la primera opción que le venga a la cabeza sea Netflix (y luego quizás HBO). De todos modos, la sorpresa llega cuando te enteras que Amazon Prime tiene casi cinco veces más películas que Netflix.

Un estudio realizado por Streaming Observer ha descubierto que Amazon Prime supera las 17.400 películas, mientras que Netflix tiene 3.893, Hulu 2.336 y HBO ni llega a las 1.000 (815).

Calidad o cantidad

Dejando de lado que estos servicios suelen ser más conocidos por sus series que por las películas que ofrecen, lo cierto es que puede sorprender ver un catálogo en el que hay más de 17.000 películas. El problema llega cuando nos ponemos a analizarlas.

Según el estudio, de esas 17.461 películas que ofrece Amazon Prime Video, sólo 232 aparecen marcadas como "Certified Fresh" (películas populares y con una valoraciones muy positivas) en Rotten Tomatoes.

En cambio, Netflix tiene más películas marcadas como "Certified Fresh" (592) que Amazon Prime Video (232), Hulu (223) y HBO (37) juntas. Esto no significa que sólo las películas con reseñas positivas sean buenas, pero esto nos ayuda a hacernos a la idea de las diferentes estrategias que lleva cada plataforma.

Será interesante ver por qué tipo de contenido y qué estrategia eligen compañías como Disney (que en este otoño lanzará Disney+) y Apple. Seguramente, la llegada de nuevos competidores alterará de algún modo estas gráficas.

Adiós a miles de películas independientes

Por otro lado, Amazon cuenta con una plataforma llamada Prime Video Direct, que sirve para "ayudar a los estudios, distribuidores y cineastas independientes a llegar a audiencias de todo el mundo". Amazon parece estar llevando a cabo algún tipo de purga, ya que han eliminado miles de películas independientes del servicio.

Por este motivo, ha nacido una petición en change.org, que solicita a la compañía de Jeff Bezos que "inmediatamente vuelvan a recolocar las películas que han eliminado". Lo más sorprendente de todo es que los cineastas independientes no han recibido ningún tipo de aviso o explicación por lo ocurrido.

"Esto se hizo sin previo aviso a los artistas y se nos dice que no puede ser impugnado. El paisaje del verdadero cine independiente parece ahora tan sombrío como siempre".

The Next Web ha podido hablar con Henrique Couto, responsable de la película de terror Babysitter Massacre, quien vió como la mayoría de sus películas desaparecían de la plataforma. Confirma que no ha recibido aviso o explicación y, lo peor de todo, que no encuentra una opción para apelar: