Los usuarios de Windows no actualizan su software, el 55% de los programas que instalan se quedan en versiones viejas e inseguras

Según el último reporte de Avast sobre las tendencias en el mercado de PC para el 2019, más de la mitad de los ordenadores con Windows en todo el mundo están ejecutando software desactualizado, exponiéndose así a múltiples riesgos de seguridad.

Los datos del reporte vienen de recolectar información anónima de 163 millones de dispositivos en todo el mundo que utilizan la función de actualización automática de los populares antivirus Avast y AVG, aunque han excluido su propio software y otras soluciones de seguridad del reporte para evitar parcialidad.

Aplicaciones desactualizadas, frameworks desactualizados, Windows desactualizado

La tendencia es una que viene en aumento desde 2017. Según los datos del mismo Avast, en 2017 el 48% de las aplicaciones instaladas en Windows en todo el mundo estaban desactualizadas, la cifra ahora se ha elevado al 55%.

Los programas más desactualizados - Imagen: Avast

De entre las 20 aplicaciones que menos actualiza el usuario, la número uno es Adobe Shockwave, el 96% de los equipos ejecuta una versión vieja. Algo similar pasa con el reproductor VLC, la aplicación de llamadas Skype, Java, la herramienta de compresión 7-Zip, y el lector de archivos PDF Foxit Reader con más del 90% de de sus instalaciones estancadas en versiones antiguas.

Pero no solo son las aplicaciones, muchos frameworks que son necesarios para ejecutar otros programas o para que algunos sitios web funcionen, también se encuentran desactualizados en su mayoría: ejemplos de esto son MS Visual C++ Redistributable, Adoble Flash Player Activex, Microsoft.net Framework, el plugin de Adobe Flash Player, Java 8, Bonjour, Microsoft Silverlight, Update for Windows y Apple Software Update. Software que en muchos casos el usuario ni siquiera necesita.

15% de los usuarios de Office también usan versiones sin soporte que ya no reciben actualizaciones de seguridad

El reporte también indica que el 15% de las instalaciones de Windows 7 están desactualizadas, y el 8% de las instalaciones de Windows 10 también se quedaron en la Spring Creators Update o en versiones anteriores que ya no tienen soporte y dejaron de recibir actualizaciones de seguridad.

En el caso de Windows 7 es algo que probablemente vaya a empeorar bastante para el próximo año, porque a este sistema le queda un año de vida y aún es usado por cientos de millones de usuarios. De hecho, el reporte de Avast aún lo pone como el Windows más usado, con 43% de la cuota de mercado, versus 40% de Windows 10.

Un problema que Microsoft ha intentando resolver pero se han quedado cortos

No te vas a encontrar apps como Spotify, Slack o Telegram entre las más desactualizadas porque se actualizan automáticamente y también están disponibles en la Microsoft Store

Esto ha sido un problema en Windows desde que el mundo es mundo. Muchos de los programas que usamos en el sistema operativo de Microsoft no avisan en ningún momento sobre nuevas versiones, no soportan actualizaciones automáticas, y mucha gente ni se entera de que su software está desactualizado.

Esto es algo que con la Microsoft Store se intentó empezar a subsanar. Las aplicaciones Modern soportan actualizaciones automáticas a través de la tienda y el sistema avisa cuando hay novedades disponibles. El problema es que su ecosistema de aplicaciones es bastante pobre y como la mayoría de usuarios sigue usando apps Win32, termina dependiendo de cada persona el actualizar y mantenerse al día.

Chrome estaría instalado en más del 90% de los PCs en el mundo, pero no aparece entre las apps más desactualizadas porque se actualiza por su cuenta constantemente

Ejemplo claro de esto, es que el reporte de Avast indica también las apps más instaladas en los ordenadores y Chrome se lleva el primer lugar instalado en el 91% de los PCs del mundo, y sin embargo no aparece entre las apps más desactualizadas porque el navegador de Google se actualiza automáticamente sin que el usuario tenga que hacer nada.

Con Windows es una historia similar, antes de Windows 10 las actualizaciones automáticas no eran obligatorias, la gente podía postergarlas indefinidamente o desactivarlas por completo en unos tres o cuatro clicks.

Pero con Windows 10 eso cambió, especialmente en las versiones Home, ahí no hay forma de postergar una actualización (incluso de características) por más de unos pocos días sin recurrir a herramientas de terceros o editar el registro. De ahí que sea un porcentaje mucho más reducido el de versiones de Windows 10 desactualizadas que el de Windows 7.

Esto ha garantizado en gran parte que la mayoría de usuarios de Windows 10 siempre tenga los últimos parches de seguridad, ahora solo faltaría que todas las apps que usamos se actualizaran automáticamente también, pero mientras tanto es responsabilidad de cada usuario.