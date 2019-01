StayIn, responde un par de preguntas y recibe una recomendación de película que ver según tu estado de ánimo

Uno de los peores problemas del primer mundo al que nos enfrentamos cada vez que queremos sentarnos a ver una película es la horrible paradoja de la elección, hay tanto contenido que nos abrumamos y no sabemos ni qué elegir ni por dónde empezar.

Pero como la cantidad de opciones no se va a reducir, podemos hacer uso de las recomendaciones de un amigo, de nuestro crítico o medio favorito, o recurrir a alguna herramienta online para ayudarnos a decidir qué ver, y StayIn es una bastante buena que acabamos de descubrir.

StayIn es una aplicación web gratuita que intentará recomendarte la película perfecta según tu estado de ánimo. Esto lo hará haciéndote un par de preguntas, son preguntas en inglés pues solo está disponible en ese idioma.

¿Quieres reír o quieres llorar?

Las preguntas son simples y tus respuestas se limitarán a decir "sí", "no", o "no me importa". Por ejemplo, pueden preguntar si quieres entrar en el mundo de la ciencia ficción, o si quieres ver una película de guerra, o si quieres llorar.

Dependiendo de lo que vayas respondiendo las preguntas varían y al final de una ronda de tres o cinco te recomendarán unas tres películas. Si no te gusta la recomendación o ya la viste, tendrás la opción de responder eso y verás la siguiente recomendación, si se acaban, puedes empezar de nuevo.

Puedes usar esta web como invitado o puedes iniciar sesión con tu cuenta de Facebook o Google y guardar recomendaciones, calificar películas que ya hayas visto y así evitar que te salgan repetidas.