'Este gato no existe': a la inteligencia artificial le cuesta más generar animales que humanos

La semana pasada nuestros compañeros de Xataka publicaron un artículo con una imagen destacada en la que aparecen las caras de varias personas. Ninguna de ellas existe realmente, ya que fueron generadas por un motor de inteligencia artificial.

El resultado es realmente impresionante, ya que a través de la página web 'Esta persona no existe' se pueden generar rostros extremadamente realistas de personas completamente falsas. Llega el momento de comprobar si también funciona con felinos.

El "infierno" de los gatos falsos

A estas alturas ya sabemos que Internet es un territorio dominado por los gatos y no por los humanos, y en cuestión de días nació la versión gatuna de la web que dio tanto que hablar la semana pasada. Así nació 'Este gato no existe'.

Al igual que 'This person does not exist', esta nueva web utiliza un algoritmo para generar imágenes de gatos ficticios. Es posible gracias al "entrenamiento" que ha tenido este algoritmo analizando la apariencia de los gatos en miles de fotografías.

Un gato nuevo cada vez que refrescas la página

Aunque podemos encontrarnos algunos ejemplares que parecen reales, lo cierto es que existen más dificultades que en la versión humana y la mayoría de las veces nos toparemos con criaturas muy extrañas:

JESUS MARIA JOSÉhttps://t.co/deoSMyDRfy pic.twitter.com/eUg7wQ8D1C — the ghosts of Australopithecus (@Harumachi_Gaaru) 21 de febrero de 2019

everyone please go to https://t.co/nfKAB6PLL2 and keep refreshing. its a literal AI cat-cryptid generator that can either be cute or terrifying pic.twitter.com/9zo3eFIbs1 — leon s kennedick (@kittykatsuki_) 21 de febrero de 2019

En el #DiaInternacionalDelGato les dejo este sitio https://t.co/JizgxGoeoW que a traves de una Inteligencia Artificial entrenada con fotos de gatos en distintas posiciones, genera imágenes de gatos al vuelo. 2 de cada diez estan bastante creepys. Les dejo algunos ejemplos: pic.twitter.com/Qz0BicWGrv — Enrique Montalvo (@EnriqueMontalvo) 20 de febrero de 2019

https://t.co/7yjAG5tq5w is, uhm, not as good as its human counterpart pic.twitter.com/ouPauPrQiC — Pakistantech.org (@OrgPakistantech) 22 de febrero de 2019

Found a generator for AI-composed "fake" images of cats (https://t.co/tDAdJ9Z23E), but every couple of refreshes things go very very wrong. pic.twitter.com/8BeL6XfoZ0 — Mikaera Desu (ミカエラ) (@ciaela) 22 de febrero de 2019

Enjoying the subtle hell of This Cat Does Not Exist https://t.co/t0Rv5AJLj3 pic.twitter.com/K9tAXUOkqQ — W. 🅱️. Yeets (@tomfilby) 21 de febrero de 2019

Podríamos seguir así durante horas. Además de nuestra propia experiencia, una simple búsqueda en las redes sociales nos dará como resultado cientos de publicaciones con felinos muy estrambóticos.

De todos modos, hay muchas otras veces en las que esta inteligencia artificial es capaz de generar gatos bastante creíbles. A continuación dejo algunos ejemplos que me he encontrado:

Vivimos en una era en la que personas que no existen pueden tener gatos que tampoco existen. No se lo que será lo siguiente, pero es bastante probable que tenga pesadillas con algunos de los "gatos" que he visto preparando este artículo.