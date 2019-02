Demuestra tu habilidad para las sombras chinescas con este nuevo juego de Google

Según el calendario tradicional chino (basado en los ciclos lunares) el año nuevo comenzará el 5 de febrero, fecha en la que celebraremos la llegada del 'año del cerdo'. Para celebrarlo, Google ha presentado un doodle muy entretenido e interactivo.

Se trata de un experimento que utiliza la Inteligencia Artificial y la cámara frontal de nuestro dispositivo para que aprendamos a hacer sombras chinescas. De esta manera, no será necesario apagar la luz y encender una lámpara para comenzar a practicar.

Este juego popular se desarrolló en oriente, y existe documentación que demuestra que en siglos pasados hubo una larga tradición en distintos países asiáticos: Indonesia, Malasia, Tailandia o Camboya.

Sin necesidad de quedarte a oscuras

Si quieres combatir este lunes de invierno, Google te propone jugar a este "sencillo" experimento en el que sólo necesitarás un dispositivo con cámara frontal y abrir esta página desde Chrome o Safari.

Afortunadamente, este doodle está en español (además de haberse traducido al inglés, chino, tailandés, japonés, coreano o portugués). Aunque este doodle se lanzará oficialmente mañana (para celebrar la llegada del año nuevo chino) ya podemos empezar a probarlo desde la dirección.

Una vez que abramos la web nos pedirá que introduzcamos nuestro año de nacimiento, y podemos hacerlo tanto eligiendo manualmente la fecha o indicando si sabemos cuál es "nuestro animal del zodíaco".

Después nos pedirán que salgamos de delante de la cámara para que así puedan detectar el fondo y que no interfiera con nuestras manos. Una vez que haya finalizado veremos a la derecha la silueta con las manos, indicándonos qué posición debemos hacer para que a la derecha se proyecte el animal seleccionado.

Es recomendable probarlo desde un smartphone, ya que seguramente la cámara frontal será mejor que la de tu portátil

Aquí he de decir una cosa: las cámaras frontales de los portátiles no son las más indicadas para probarlo. Yo lo he hecho tanto desde mi MacBook Pro como desde un iPad mini bastante antiguo y he sufrido muchísimo para que me reconozca las manos.

En cambio, abriendo Chrome desde mi Galaxy S8 ha sido relativamente sencillo y pronto he comenzado a ver cómo aparecían los animales en movimiento en el círculo que aparece a la izquierda.