Cómo saltarse el bloqueo de las operadoras a un sitio web de descargas desde España

No debería ser lo frecuente, salvo en contados casos, pero en ocasiones sucede: nuestro proveedor de internet bloquea el acceso a una página web. Existe, está en la red, pero desde nuestro ISP no se puede acceder. Esto puede suceder por mandato judicial, por lo que solo cabe acatar la decisión, o por otras razones. Lo habitual, al margen de censuras, es el bloqueo de sitios de descargas.

Llegados a este punto, en el que nos encontramos que un contenido web está bloqueado por nuestro operador en nuestra región, como pueda ser un país como España u otro cualquiera, ¿ya está todo perdido? La respuesta es no.

Si nuestro ISP nos bloquea el acceso a una página web, existen formar de evitarlo

Existen opciones para acceder a ese sitio web y saltarse el bloqueo. Algo que nos sirve tanto para casos de censura porque se trate de un contenido incómodo para el poder —al menos cuarenta países aplican alguna forma de censura en internet según Naciones Unidas— como para los contenidos destinados a una audiencia específica o cualquier otra motivación posible. Siempre y cuando, como decimos, la web no haya sido eliminada de la red por completo.

Dos métodos para evitar un bloqueo

Usando una red privada virtual

Para los que no lo sepan, una red privada virtual o VPN por sus siglas en inglés, es una tecnología que permite establecer una extensión segura de la red de área local sobre una red pública o no controlada como internet encriptando y canalizando el tráfico que se produce entre un equipo y otro.

Gracias a un servicio VPN, existen algunos gratuitos aunque la mayoría son de pago, podremos acceder al contenido en cuestión no disponible en nuestro país o región gracias a esa conexión anónima. Nuestro ISP no sabrá que estamos accediendo a una web bloqueada y, por tanto, no podrá bloquearnos el acceso.

En cualquier caso, el procedimiento para usar una red privada virtual siempre será el mismo y similar entre plataformas que ofrezcan esta opción. Instalaremos la VPN, puede que se nos ofrezca como aplicación para nuestro sistema operativo o como extensión para nuestro navegador, y la activaremos. En el proceso de instalación, puesta en marcha y configuración, se nos indicara cómo proceder.

Con el servicio instalado en nuestro equipo, los intentos por acceder a un sitio bloqueado como pueda ser una web de descargas quedarán anonimizados de cara a la compañía proveedora de nuestro acceso a internet. Si la VPN funciona como debiera, tendremos acceso libre al contenido, como si no existiese el bloqueo.

Modificado nuestros servidores DNS

Una forma de bloqueo habitual es el filtrado o suplantación de DNS. Si un servidor de este tipo se encuentra configurado para bloquear el acceso a un sitio, tras cotejar nuestra petición de acceso a una web con sus listas negras nos dará una respuesta negativa. O habrá un error, o nos conducirán a una web que no es la solicitada o no se producirá una reacción y parecerá que la web está caída.

Siendo así el tipo de bloqueo, podremos proceder a saltarnos el bloqueo modificando los servidores DNS. Eso sí, algunos operadores no permiten usar según que DNS, pero en general es un método que puede funcionar si, como decíamos, el método se produce desde estos servidores.

¿Qué DNS podemos utilizar en sustitución de la que nos filtra y bloquea contenido? Pues las de las de Google, OpenDNS o Cloudflare, por ejemplo. ¿Y cómo se configuran? De la siguiente manera según el sistema operativo que uses: