Aprende los principios básicos de programación resolviendo acertijos lógicos en esta bonita web interactiva

Coding is fun!, o "programar es divertido", es un simple pero genial videojuego online en el que puedes aprender los principios más básicos del código resolviendo acertijos de lógica. Si bien está orientado principalmente a niños de 6 a 12 años esto no quiere decir que un adulto no pueda disfrutarlo y sacarle provecho.

Es un juego en el cual el objetivo es ayudar a un personaje llamado Biip a encontrar una forma de recargar su nave espacial para regresar a casa. Para dar instrucciones a Biip deberás arrastrar baldosas que representan acciones hacia una barra en el orden correcto.

Básicamente es un ejemplo de cómo funciona escribir órdenes a la hora de programar algo. Aunque al principio los niveles son bastante simples, la complejidad se eleva bastante en los últimos. Cuentas con 20 niveles que puedes completar en orden o elegir al azar cuando quieras.

También puedes crear tus propios niveles desde el sitio, pues cuentan con un editor que te deja armar tus propios rompecabezas con todas las mismas herramientas que usa el juego.

Puedes guardar esos niveles y compartirlos con otras personas a través de códigos que genera el editor de niveles. Esta parte es aún más interesante para afinar tus habilidades de lógica.

El juego no viene mal incluso como un ejercicio mental, o puedes compartirlo con algún niño que conozcas. El diseño es bastante impecable, hasta la música es agradable y sin duda es un sitio que vale la pena mirar.