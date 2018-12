Los 75 mejores cursos online de 2018

Fundamentos de la guitarra eléctrica y acústica (Berklee College of Music): Este curso de música enfocado en cómo tocar guitarra te permitirá conocer e implementar los conocimientos necesarios para aprender a tocar guitarra eléctrica o acústica.

Desarrollando tu musicalidad (Berklee College of Music, Banco Interamericano de Desarrollo): Aprende los conceptos básicos y enfoques necesarios para entender, crear e interpretar música contemporánea.

Improvisación de jazz (Berklee College of Music): conceptos básicos de la improvisación con Gary Burton, uno de los improvisadores más reconocidos en el mundo del jazz, incluidos los procesos mentales, melódicos y armónicos que contribuyen a las habilidades instintivas que aplica un improvisador cuando realiza un solo.

Producción Musical y su Efecto en la Composición (Berklee College of Music): Una exploración del proceso de producir un proyecto musical interactúa con los elementos de la composición de la música que se está produciendo.

Riesgo y seguridad en el periodismo en América Latina: Pasos prácticos para la autoprotección (Knight Center for Journalism in the Americas): Un curso que analiza lo fundamental sobre cómo definir y evaluar la seguridad como periodista mediante el uso de herramientas desarrolladas por diferentes organizaciones en el mundo.