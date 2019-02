25 webs recomendadas por los usuarios de Reddit: ofertas en videojuegos, comunidades y mapas interactivos

Reddit es una de las plataformas con mayor número de usuarios en Internet, y es por eso que se autoproclaman "la portada de Internet". A través de sus miles de subreddits, cada persona puede dar rienda suelta a sus intereses o hobbies.

Hace unos días publicaban una entrada en r/AskReddit, uno de los subreddits más importantes (casi 22 millones de suscriptores) y en el que los usuarios lanzan preguntas abiertas a la comunidad.

En esta ocasión la pregunta era clara: "¿cuáles son tus páginas favoritas fuera de Reddit?". Esta petición se hizo muy viral y llegó a sumar más de 33.000 votos positivos y casi 7.000 comentarios.

Hemos recopilado algunas de las webs más interesantes compartidas por los usuarios, para que podáis guardarlas en vuestros marcadores y no perder de vista páginas útiles, divertidas y (algunas) bastante desconocidas.

Mapas, mapas, mapas

Radio Garden: un globo terráqueo interactivo desde el que podemos escuchar miles de emisoras de radio de todo el mundo. A golpe de un click.

GeoGuessr: es un juego en el que te muestran una calle aleatoria en Street View y tienes que intentar adivinar en qué punto del mundo te encuentras.

MapChart: esta plataforma nos permite crear un mapa con los países, continentes o regiones que especifiquemos. Un servicio ideal para preparar trabajos o informes.

Windy: podría estar viendo esta web durante horas, ya que en ella podemos consultar en tiempo real los vientos, corrientes y meteorología en cualquier lugar del planeta.

The True Size Of: un mapamundi con el que podemos conocer el verdadero tamaño de cada país, comparándolo con otros territorios.

Juegos

Hex FRVR: un juego gratuito realmente adictivo. Tendrás que arrastrar estos hexágonos de colores a lugares donde encajen. Al hacerlo al lado de piezas del mismo color conseguirás combos.

Is there Any Deal: si estás buscando ofertas en videojuegos, esta web es ideal. Desde aquí podremos encontrar bajadas de precio importantes (incluso si un juego ahora es gratuito) y enlaces a plataformas seguras en las que podremos descargarlos.

Neopets: para los que echan de menos su Tamagotchi. Esta plataforma nos permite adoptar a una mascota virtual, pudiendo elegir entre decenas de especies diferentes. Nota: los Neopets no mueren, así que si dejas de entrar en la web se quedará solo a través de la eternidad.

NinSheetMusic: si te gustan los videojuegos y sabes tocar el piano, esta web es perfecta para ti. Aquí podrás encontrar miles de partituras de canciones que aparecen en videojuegos.

Factorio: desarrollado por Wube Software, Factorio es un videojuego de estrategia en tiempo real que se lanzó en 2014. Seguiremos a una persona que se estrelló en un planeta alienígena y que deber cosechar recursos para construir un cohete.

Comunidades

Goodreads: la plataforma por excelencia para los amantes de la lectura. Aquí podrás guardar los libros que has leído, estás leyendo o quieres leer en un futuro. Puedes seguir a otros usuarios, consultar reseñas o establecer retos de lectura para motivarte.

Stack Overflow: es una de las mejores herramientas de difusión de información de desarrollo. Si tienes alguna duda relacionada con código, este es el lugar al que debes acudir.

Postcrossing: si te gustaría enviar y recibir postales (sí, de papel) con desconocidos de todos los rincones del planeta, Postcrossing es una de las mejores opciones. Cuenta con más de 750.000 usuarios que viven en 213 países. Actualmente ya se han enviado más de 50 millones de postales.

Quora: a estas alturas la mayoría de la gente debería ya conocer Quora, "una red social creada para la distribución masiva de conocimientos". Tal y como dice un usuario de Reddit, "Quora me ahorra tener conversaciones con gente real".

Ravelry: al igual que en Reddit hay comunidades para todos los gustos, en Internet podemos encontrar redes sociales para casi cualquier cosa. Ravelry es una red social para los que aman tejer o hacer ganchillo.

Archive of Our Own: uno de los fandoms por excelencia, creado "servir a los intereses de los fans facilitando el acceso a la historia del fanwork y de la cultura de los aficionados en sus múltiples formas, así como su conservación".

Películas, series, música

JustWatch: si estás buscando una película o serie pero no sabes dónde verla (Netflix, HBO, Amazon Prime o Hulu) esta web te dirá en qué servicio podrás encontrarla.

Archive.org: un portal con millones de archivos a los que podremos acceder de manera gratuita: libros, películas, software, música o conciertos en directo.

Letterboxd: una plataforma en la que descubrir nuevas películas y compartir tus puntuaciones con otros usuarios. Tienen aplicaciones móviles, y nuestros compañeros de Applesfera creen que es "el mejor lugar" para encontrar algo nuevo para ver.

Búsqueda y descubrimiento

R.Sine: cada vez que refrescas esta sencilla web descubrirás una imagen aleatoria de Internet. Es genial por si buscas inspiración o sorprenderte, aunque debes tener en cuenta que a veces aparecen imágenes NSFW.

The Useless Web: se trata de un portal de portales. Cada vez que hagamos click en el botón de "llévame a una página inútil" desembocaremos en una web de lo más extraña y sorprendente.

DuckDuckGo: un buscador centrado en la privacidad, donde los resultados de búsqueda están centrados en la búsqueda en sí y no en lo que hiciste el verano pasado. Además, puedes utilizar "Bangs" para buscar directamente en Amazon España, eBay o Steam.

Wimp: una web con más de diez años de historia (algo que podemos comprobar en su diseño) y que diariamente se actualiza con vídeos realmente interesantes. Genial por si estás aburrido y no sabes qué ver en YouTube.

Varios

Ambient Mixer: si estás en casa y quieres sentir que estás en un lugar diferente (para concentrarte o inspirarte), esta web te transportará a todo tipo de lugares: Rivendell, la biblioteca de Hogwarts o a un lugar con tormenta. Lo más interesante es que podrás mezclar los diferentes sonidos de cada escena.

Fluid Simulator: para esos momentos en los que necesitas desconectar y relajarte viendo formas y texturas en la pantalla. Este "simulador de fluidos" nos permite cambiar diferentes patrones y con el ratón iremos dibujando sobre un fondo negro.