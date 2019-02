Siete colecciones, 3.500 millones de credenciales filtradas: es más importante que nunca aprender a proteger tus cuentas online

A mediados de enero conocíamos una brecha de seguridad récord con 773 millones de cuentas de correo y 23 millones de contraseñas, una brecha que, pocos días después, nos dimos cuenta que era solo el inicio de la historia.

La semana pasada nos enteramos de que esa era apenas una colección de cinco que estaban siendo compartidas de forma libre en foros de hackers y a través de torrents. Entre todas sumaban un total sin precedentes de 2.200 millones de nombres de usuarios únicos y sus contraseñas asociadas. Y si piensas que debe haber más, estás en lo cierto.

En total son siete las bases de datos completas que se han filtrado hasta ahora, entre todas contienen 3.500 millones de credenciales de usuarios. Estas son combinaciones de dirección de email y contraseñas, nombre de usuario y contraseñas, y hasta números de teléfono y contraseñas.

The larger collection of breached data, of which the recent "Collection #1" was part off, was leaked earlier today online, in full.



Leaked on the same forum where the Collection #1 data was posted.



Happy hunting! pic.twitter.com/fMN2GiTAY6