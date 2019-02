Para acabar con la versión cuántica (y ultrasegura) de internet solo harían falta tres hackers y un segundo

Hace un tiempo que la criptografía cuántica, que promete comunicaciones absolutamente seguras, empieza a ser viable comercialmente hablando. De hecho, un instituto de investigación europeo llamado QuTech lleva meses trabajando en un internet cuántico imposible de hackear. Sin embargo, esto podría no ser así.

El investigador Neil Johnson y su equipo, de la Universidad George Washington, se preguntaron si una red que se presupone ultrasegura y difícilmente atacable, como es la versión cuántica de internet, podría ser vulnerada mediante algún método. Y contra casi todo pronóstico han descubierto una forma mediante la cual un grupo de hackers cuánticos bien organizado podrían acabar con ella.

Tres hackers cuánticos y solo un segundo

Tal y como leemos en MIT Technology Review, los investigadores dieron inicio a su estudio creando un modelo matemático de internet cuántico. En ella, pueden coexistir una gran cantidad de fotones entrelazados y las personas que lo utilizan interactúan con él insertando sus propios fotones con información cuántica.

Johnson y su equipo, dejando a un lado el ataque clásico que podría efectuarse a un sistema cuántico, la rotura de el entrelazamiento, decidieron averiguar qué clase de violación de la red podría llevarse a cabo de una forma notablemente menos llamativa y aparentemente lo han encontrado.

Para llevarlo a cabo con éxito, según los investigadores estadounidenses, harían falta tres o más ciberterroristas cuánticos. El ataque consistiría en la inserción de cierta cantidad de información aleatoria cuyo objetivo sería entrelazarse con el resto. Este entrelazamiento, de acuerdo con las averiguaciones descritas, provocaría que los datos originales contenidos en la red cuántica fuesen imposibles de recuperar de la mezcla. En principio, no podría recuperarse el sistema de ninguna manera.

"Para contrarrestar correctamente esta amenaza hará falta una nueva comprensión de las correlaciones cuánticas dependientes del tiempo en los sistemas múltiples"

Estos ataques serían imposibles de detectar, aseguran, porque no se introduce ninguna información de identificación, con lo que los atacantes tampoco podrían ser identificados.

Pese a no tener claras cuáles podrían ser las medidas a tomar frente a este tipo de ataques, se cree que podría ayudar la integración de las tecnologías cuánticas en las redes clásicas actuales. No tendríamos un todo, sino un conjunto de sistemas, con lo que la afectación, en caso de existir, no sería global. "Para contrarrestar correctamente esta amenaza hará falta una nueva comprensión de las correlaciones cuánticas dependientes del tiempo en los sistemas múltiples", concluyen los investigadores.