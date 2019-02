El descubrimiento de cámaras en los sistemas de entretenimiento de algunos aviones ha despertado preocupación por la privacidad

Vivimos tiempos en el que la privacidad parece preocupar más que nunca. En ningún otro momento de la historia habíamos estado tan expuestos, al menos potencialmente, con cámaras y micrófonos por casi todas partes. Pueden estar observándonos en la calle, en nuestras casas, en los centros de trabajo, e incluso sentados en el asiento de un avión comercial.

Un tuit, al que luego se han sumado otras publicaciones, ha sido el responsable de generar recelo de los sistemas de entretenimiento de algunos aviones al destacar la presencia de cámaras que apuntan directamente a los pasajeros. "Acabo de encontrar este interesante sensor mirándome desde el asiento trasero a bordo de Singapore Airlines. ¿Alguna opinión experta de si esto es una cámara? ¿Quizás @SingaporeAir podría aclarar cómo se usa?", pregunta el autor.

Just found this interesting sensor looking at me from the seat back on board of Singapore Airlines. Any expert opinion of whether this a camera? Perhaps @SingaporeAir could clarify how it is used? pic.twitter.com/vy0usqruZG