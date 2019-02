La última locura en Internet: googlear "Rihanna + tu fecha de cumpleaños

Los retos, memes y virales en Internet pueden surgir por las cosas más inverosímiles. Hace unas horas, la cantante Rihanna cumplía 31 años, y para celebrarlo muchos fans comenzaron a hacer búsquedas en Google poniendo el nombre de la artista y una fecha.

Todo comenzó cuando la cuenta de Twitter @ChipdNudePolis publicó un tweet en el que recomendaba a todo el mundo "googlear Rihanna y la fecha de tu nacimiento" para saber qué outfit te corresponde.

Google Rihanna and your birthday to see which outfit you get pic.twitter.com/wd691IEdFr — Guccisima (@ChipdNudePolish) 17 de febrero de 2019

En estos momentos, el tweet ya supera los 16.000 'me gusta', lo han comentado más de 6.500 veces y ha conseguido más de 3.500 retweets. Entre esas miles de respuestas, encontramos a muchos usuarios compartiendo el outfit que "les ha tocado":

november 17! pic.twitter.com/lnihgYhv5B — yonn. (@theyonndon) 17 de febrero de 2019

october 1st ,,i’m so pleased pic.twitter.com/BRp8Tluqou — molly anne rodgers (@mollyanneart) 17 de febrero de 2019

I got effortless resort luxe RiRi! 😍 pic.twitter.com/IECz2mo7Iw — olly ✨ (@alexander_olly) 17 de febrero de 2019

Here’s some Rhianna looks on November 4th (2014 & 2016) pic.twitter.com/RahoRViKkD — Mello Kitty (@mellokittyhello) 19 de febrero de 2019

This thread is life! Giving me so much fashion inspiration. Here’s my Rihanna birthday look: pic.twitter.com/HuTwKLNf2A — What's Haute (@WhatsHaute) 18 de febrero de 2019

Como vemos, a personas tan famosas como Rihanna les han tomado tantas fotos que prácticamente podemos poner una fecha y encontrar imágenes tomadas ese día en años pasados.

A primera vista, la mayoría de los usuarios de Twitter que está publicando fotos al respecto son mujeres, y muchas de ellas dicen de estar utilizando estas búsquedas para "inspirarse" a la hora de vestirse.

Más allá de Rihanna

La creadora de esta nueva sensación en las redes sociales, Shari, declaró en Vogue que se inspiró en un tweet que publicó otra usuaria ese mismo día a primera hora. En dicho tweet comparaban diferentes looks de Beyoncé.

De todos modos, como decíamos, este experimento viral no finaliza en Rihanna, y puedes iniciar tu propio trend eligiendo a la persona famosa que prefieras. Obviamente, por norma obtendremos más resultados si ponemos la fecha en inglés.

Puede que no tenga demasiada utilidad (a no ser que busques ideas de outfits en personas famosas), pero se vuelve a demostrar que las cosas más inesperadas se pueden viralizar en Internet.