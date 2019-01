"Tal vez me conozcas por éxitos como": Troy McClure inspira el último meme de Twitter

Muchas veces parecería que los memes son la leña que hace que Internet siga ardiendo. Si ayer hablábamos todo lo que está desatando una imagen en la que muestran cómo dibujar una X, hoy llega el turno de algo totalmente diferente.

En esta ocasión, el último meme está inspirado en una mítica frase de Troy McClure, personaje que aparece habitualmente en Los Simpson para presentar anuncios y vídeos educativos que buscan enseñar a los habitantes de Springfield.

Ironía en estado puro

Los que son seguidores de la serie de Matt Groening sabrán que McClure siempre comienza sus vídeos diciendo "hola, soy Troy McClure y me recordarán por éxitos como...". Una usuaria estadounidense de Twitter tomó está idea para presumir de todos sus "éxitos" como madre.

Hi, i'm a mom. You might know me from some of my Greatest Hits like "I thought your game was cancelled", "please don't fart on your sister", "why are there dirty socks in the refrigerator" and "I've clearly failed as a mother, just wait until your father gets home" — 🇺🇸Elisabeth🇺🇸 (@YourMomsucksTho) 17 de enero de 2019

Como vemos, en el tweet podemos leer frases que sonarán familiares a muchos hijos: "creía que habían suspendido tu partido", "por favor no tires pedos en la cara de tu hermana" y "por qué hay calcetines sucios en la nevera".

El tweet se ha hecho viral, y actualmente tiene más de 12.000 retweets, 1.600 me gusta y 1.900 comentarios. De todos modos, este meme está llegando al resto del planeta, y muchos usuarios de habla hispana lo han adaptado a nuestro idioma.

Lo están utilizando para evidenciar los clichés a los que se enfrentan cada día

De esta manera, personas que se dedican a cosas muy diferentes han utilizado este meme para evidenciar los clásicos clichés a los que se enfrentan en su día a día. Por ejemplo, que a un biólogo español le hablen de Ana Obregón es un clásico-básico.

Hola, soy bióloga, tal vez me conozcas por éxitos como:



- No, no soy como Ana Obregón.

- No, no me conozco TODOS los bichos del mundo.

- Ni TODAS las plantas tampoco.

- ¡Que no me conozco TODOS los microorganismos!

- Aguantar que te digan... "¡Vaya mierda bióloga entonces!"



🤦🏻‍♀️ https://t.co/oDAc7tn0q5 — Letirroja 🐾 (@Letirroja) 22 de enero de 2019

<data-conversation="none">Hola, trabajo en Comunicación, tal vez me conozcas de éxitos como:

-No, no quiero ser Tarantino y tampoco es mi director favorito.

-No, esto que estoy grabando no se emitirá en Canal Sur.

-No, esta foto que te estoy sacando no irá al diario Sur.

-No entiendes lo que hago,¿verdad? https://t.co/LQgzf9g0pd — José F. Ramírez (@josef_ramirez) 22 de enero de 2019

Hola, soy youtuber. Quizá me conozcas por mis anteriores éxitos como: "Sí, este es un trabajo de verdad", "Hace falta habilidad para hacer un gameplay que entretenga y mantenga al público atento" y "¿Perspectivas de futuro? ¿Eso se come?" https://t.co/oXKT1YtsFm — Dayowo (@DayoScript) 21 de enero de 2019

Hola, soy diseñador gráfico. Quizá me recuerdes en éxitos como «Sí, sí cobro», «Que lo haga tu sobrino entonces», «no, no puedo mejorar la resolución de esa foto de internet», «no, Photoshop no tiene ese botón», «sí, un gif deja de moverse si lo imprimes».https://t.co/jTirBBOTo0 — G. (@Genrus) 22 de enero de 2019

Hola, soy un forense. Tal vez me recuerdes por algunos de mis éxitos, como “no hacemos lo mismo que en el CSI”, “también vemos vivos”, “no usamos Vicks vaporub cuando hacemos las autopsias”, “sí, estudié medicina para esto” o “no, no soy policía.” https://t.co/8UK6x1xMDL — Ártico. (@Ordinarylives) 22 de enero de 2019

Hola. Soy dietista-nutricionista. Tal vez me conozcas de éxitos como:



-No era el gluten lo que te sentaba mal, sino los donuts.

-No, usted no retiene líquidos, lo que retiene son lípidos.

-No, eso no son huesos anchos ni metabolismo lento.

-No, la patata no cuenta como verdura. https://t.co/KTG5udtUiz — Aitor Sánchez García (@Midietacojea) 22 de enero de 2019

Hola, soy geóloga. Tal vez me conozcas de anteriores éxitos como:

-Sí, eso se estudia de verdad.

-Eso es un trozo de ladrillo.

-Y ese de asfalto.

-No voy al campo de paseo.

-No, no quiero ver esa piedra tan chula que te has encontrado.

-Y yo qué sé si en tu pueblo hay fósiles. https://t.co/bRd1WaBHu5 — Maeva ✨ (@KimiSurrealist) 20 de enero de 2019

Hola soy informática, tal vez me conozcan de grandes éxitos como:

- No, no se hackear el WhatsApp

- Búscalo en Google

- No, no se que movil/portátil le puedes comprarle a tu hijo

- Si, tienes el móvil lleno de mierda

Y el clásico:

- ¿Para qué me llamas sin reiniciar antes? — C:/Users/Sexys/Belenchan_ϟ (@kazuelonga) 22 de enero de 2019

Como suele ocurrir en algunos de los momentos virales más importantes del año, bastantes famosos se hapuntadondo a este meme, como es el caso de los humoristas Luis Piedrahita, Raquel Sastre o Damián Mollá.

Hola, soy humorista; tal vez me reconozcas por éxitos como:



- Sí, por esto se cobra.

- Sí, trabajo sólo de esto.

- Es sólo ficción, no hay que enfadarse.

- Para no hacer gracia las mujeres, el chiste que hizo tu madre al parirte.

- Le juro que es sólo ficción, señoría. https://t.co/l6jZ1LKHAD — Raquel Sastre.Cómica (@raquelsastrecom) 22 de enero de 2019

Hola. Hago magia. Tal vez me conozcas de éxitos como:



-No. No puedo hacer desaparecer a tu suegra, ni a tu cuñado, ni a los políticos...



-No. No puedo convertirte un billete de 5€ en uno de 500€



-No. No te puedo enseñar a cortar a una persona a la mitad.



-Sí. Lleva tiempo https://t.co/XLJL5lq9zF — Luis Piedrahita (@PiedrahitaLuis) 22 de enero de 2019

Hola. Manejo un muñeco en El Hormiguero. Tal vez me conozcas por éxitos como:



-Debajo de la mesa estamos incómodos



-Las ideas se nos ocurren trabajando más horas que el teléfono.



-No puedo avisar de cuándo damos regalos



-No te voy a avisar cuando venga tu famoso preferido https://t.co/pZo5na5d7I — Damián Mollá (@Damianmolla) 22 de enero de 2019

Aunque muchas personas han utilizado este meme para, en cierto modo, criticar que siempre les hagan las mismas preguntas relacionadas con sus ocupaciones, también ha quedado espacio para el humor en estado puro:

Hola. Soy Juana I de Castilla. Tal vez me reconozcas por éxitos como.

- Pasear el cadáver de mi marido por media Castilla

- liarla en el Castillo de la Mota

- Dar a luz a mi hijo Carlos I en una letrina

- estar encerrada en Tordesillas toda una vida

- Ser una cornuda — Juana I de Castilla (@Juanalacrazy1) 22 de enero de 2019

Hola, soy director de rol. Tal vez me recuerdes de éxitos anteriores como "es el dado que parece dos pirámides una encima de otra", "que quieres encargarle al herrero que te haga QUÉ" y "si, puedes intentar seducir a la estantería, supongo". — Monroe en la cuesta de Enero (@XDC_Monroe) 21 de enero de 2019

Hola, soy Dios, tal vez me recuerdes de anteriores éxitos como "Con Manzana no hay Paraíso", "Mira quién habla 3, maté a tu primogénito" o " Allien Resurrection" https://t.co/bu6aNLfe0d — Dios (@diostuitero) 22 de enero de 2019