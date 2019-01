Respuestas a tuits coloreadas o botones como 'Me gusta' escondidos: así experimenta Twitter con su futuro

Aunque Twitter ha cambiado mucho desde su nacimiento en 2006, las aplicaciones móviles y el servicio web llevan bastante tiempo ofreciendo prácticamente lo mismo, con añadidos interesantes en los últimos tiempos como el vídeo en directo de cadenas de televisión o de usuarios que aprovechan la integración con Periscope. Sin embargo, según cuenta y muestra TechCrunch, y en aras de arreglar mucho de lo que está mal en la plataforma, la compañía de Jack Dorsey va a iniciar una serie de experimentos en su aplicación que parece que sí podrían cambiar bastante de la esencia del servicio.

Hace tan sólo unos días comentábamos que Twitter se disponía a lanzar una beta pública, que parecía que iba a convertir a Twitter en una herramienta de comunicación más directa o en la que los temas de conversación de los que quería debatir cada usuario estuvieran más marcados de antemano. Además, también se clarificaría la posibilidad de contestar a tuits individuales dentro de un hilo, para contextualizar mejor. Hoy sabemos que la cosa no queda ahí.

Colores y cambios en respuestas mostradas por el algoritmo

TechCrunch.

La beta que Twitter va a iniciar llegará a unos 2.000 usuarios, y será pública en el sentido de que su funcionamiento podrá compartirse por redes sociales, a diferencia de otras veces, cuando las betas requieren firmar un acuerdo de confidencialidad. Sara Haider, directora de gestión de producto en Twitter, ha sido la encargada de hablar sobre las novedades, que llegarán de forma muy temprana, por lo que podrían tener una forma muy distinta cuando lleguen a manos de todo el público.

El primer gran cambio tiene que ver con las conversaciones. En ellas, las respuestas tendrán un color distinto del tuit al que responden, algo que como hemos comentado antes, resulta algo lioso en los hilos. Dependiendo de si sigues a la persona o no, sus tuits tendrán un color diferente (en el ejemplo, verde a los seguidos y azul para tuits propios y de usuarios no seguidos). En las fotos que muestra TechCrunch se muestra un verde y un azul muy saturado para realizar la distinción, aunque luego rebajarán el tono cuando los cambios sean globales.

Los cambios de Twitter pueden ayudar a separar mejor la procedencia de los mensajes, pero parece difícil que ayuden a resolver los grandes problemas de acoso de la plataforma

Para los usuarios, los tuits importantes de los hilos serán más visibles, y se resaltarán las respuestas a los hilos escritos por usuarios a quien sigamos. Esas personas también verán resaltados los tuits en respuesta al original.

Los algoritmos seguirán jugando un papel importante en Twitter, y en concreto en las respuestas tendrán más peso que hasta ahora. En el mismo sentido que en el del resto de novedades, las respuestas a hilos, que quedaban muy enterradas en el río de texto, ahora serán mostradas de forma "inteligente", de forma que las relevantes para el usuario, como las de aquellas cuentas a las que sigue, serán visibles sin tener que hacer scroll hasta el final. Serán movidas a la parte superior dependiendo de factores relacionados con un usuario determinado, por lo que dos personas distintas no verán lo mismo.

El adiós al botón de 'Me gusta' que no es tal

Mucho se ha hablado sobre la eliminación del botón de 'Me gusta', en parte por declaraciones de Jack Dorsey en algún foro, pero nunca ha quedado claro cómo se materializaría. Ahora, según lo que muestra TechCrunch, 'Me gusta' y 'Retuit' solo desaparecerían de la vista principal de la cronología, pero las funciones seguirían existiendo. Es decir, que para dar 'Me gusta' a un tuit habrá que entrar en él (haciendo tap, ya que la opción estará enterrada. Esto también ayuda a que quepan más mensajes en la cronología, pues actualmente esos botones restan espacio.

Los botones 'Me gusta' y 'Retweet' no desaparecen, pero sí se esconden de forma individual. TechCrunch.

Vista ampliada de un tuit individual. TechCrunch.

Es algo que ya han tenido históricamente otros clientes de Twitter, pero no con la intención que Twitter le quiere dar a la función, que es la de limitar los egos del público y dar más salud a la conversación. El cambio iría en el mismo sentido que el de que el número de seguidores deje de ser importante, algo que persiguen los de Jack Dorsey, pero también redes sociales competidoras, como Instagram.