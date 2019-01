"El programa de Marie Kondo en Netflix me destruyó las vacaciones": caos y orden en las redes sociales

Netflix empezó el 2019 estrenando el esperado programa de Marie Kondo, autora japonesa que ha vendido millones de copias de unos libros en los que propone vivir de una manera más organizada y rodeados solo de los objetos que importan.

En 'Tidyng Up with Marie Kondo' acompañamos a Marie en su visita a diferentes casas de los Estados Unidos, en las que sus dueños necesitan un empujón para acabar con el desorden y tanto consumismo.

Y parece que la filosofía de Marie Kondo está empezando a calar en Internet, ya que muchas personas están comenzando a compartir sus experiencias en las redes sociales, empezando el año poniendo sus casas patas arriba.

Tu casa: zona cero

Si hacemos una búsqueda rápida en Twitter nos encontraremos cientos de publicaciones en las que los usuarios aseguran que el método de Marie Kondo les ha abierto los ojos y quieren comenzar a deshacerse de cosas.

My @netflix show, “Tidying Up With Marie Kondo,” premieres today! I hope the series sparks joy for you all and inspires a tidy start to the new year. #newyearnewjoy #TUWMK



Add the show to your Netflix watch list here » https://t.co/UIKOdx0riJ pic.twitter.com/WKwBO8jX19 — Marie Kondo (@MarieKondo) 1 de enero de 2019

En el programa, cuando la autora japonesa llega a una casa les pide que pongan (por ejemplo) toda la ropa que tienen sobre la cama, para que así se den cuenta de todo lo que tienen y luego decidan quedarse sólo con "la ropa que les transmita felicidad".

Por este motivo, en este tipo de fotos parece que entraron a robar en la casa de estas personas y después hubo un terremoto:

No se a Ud. Pero a mi, @MarieKondo me estaría destruyendo las vacaciones. Ahora por donde sigo? Decí que está el apoyo moral de @animachesich sino... pic.twitter.com/Xz2rkzNYRP — Rochi Nervi (@rochinervi) 6 de enero de 2019

Me quise hacer la Marie Kondo después de verla en Netflix y me arrepentí en el primer paso, y ahora ? pic.twitter.com/rdq8CAgLjC — ceci mansor (@cecimansor) 6 de enero de 2019

Marie Kondo, en tus manos pongo mi espíritu pic.twitter.com/EgzFFDC3Wj — Mel (@abejaconmiel) 5 de enero de 2019

Una vez que termina la pesadilla de enfrentarte a una gigantesca montaña de objetos (uno a uno), el resultado final es igual de llamativo. En el caso de la ropa, Marie Kondo recomienda doblarla de una manera muy particular. Es por eso que encontraremos muchas publicaciones de este tipo:

Mi hermana después de ver la serie de Marie Kondo: pic.twitter.com/62FQHDsTWO — Daniela (@changa_dani) 7 de enero de 2019

Mientras todos duermen siesta, yo practico el método de @MarieKondo para guardar la ropa. 👇#BuenDomingo pic.twitter.com/JyjVQrvAfn — CaroSixto (@CarolaSixto) 6 de enero de 2019

Hay alguien x ahí que esté acomodando la ropa a las 9 am por culpa de #MarieKondo? #Obsesion #AOrdenar @Netflix_Arg pic.twitter.com/dv4y8AIQcT — Silvina Sanchez (@silvilauris) 5 de enero de 2019

Ayer vi un capítulo del programa de Marie Kondo y... pic.twitter.com/LQsLwRr0x1 — Aída Gomar (@AidaCarolina_) 2 de enero de 2019

Donar, vender, tirar...

Además de ordenar toda tu casa de una manera particular, en esta serie de Netflix nos animan a que sólo nos quedemos con los objetos realmente necesarios, especialmente con aquellos que "nos despiertan felicidad".

Es por eso que muchas personas han comenzado a utilizar las redes sociales para vender o donar las cosas que ya no quieren. Sin ir más lejos, he encontrado a varios conocidos ofreciendo algunos objetos a sus contactos.

Haces unas horas me topé con esta publicación de mi amigo Davide Boris Leone, en la que regala parte de su vajilla (platos, tazas y servilletas). He de decir que yo utilizo esos platos soperos, y se hace un tanto raro ver como un conocido no quiere algo que tu utilizas diariamente.

Rachel Syme, periodista que escribe para The New Yorker y The New York Times publicó hace unas horas un tweet en el que muestra las consecuencias del programa de Marie Kondo en su ciudad:

"La cola para vender ropa hoy Beacons es de una HORA de espera, culpo a Marie Kondo".

whyyyyyy pic.twitter.com/7Gi7b26cDv — rachel syme (@rachsyme) 6 de enero de 2019

Kondo también tiene haters y memes en las redes sociales

Hasta aquí todo muy bonito. Marie Kondo parece que está consiguiendo evangelizar a muchísimas personas con su nuevo programa en Netflix, y en las redes sociales sus seguidores están apoyando este movimiento.

De todos modos, también hay muchos usuarios burlándose de esta forma de vivir, oponiéndose a tirar gran parte de los objetos que han comprado y quejándose de que todo el mundo parece estar hablando de lo mismo.

Marie Kondo, la japonesa que parece que se ducha con KH7 del azulito, dice que no debemos tener más de 30 libros en casa y yo le contesto que... pic.twitter.com/oN1yooRTT7 — Rebecca Beltrán (@rebeccabeltranj) 7 de enero de 2019

¿Cuánto dinero pedís por dejar de hablar de Marie Kondo? — G. G. Lapresa 🏳️‍🌈 (@GGLapresa) 7 de enero de 2019

¿Quien es Marie kondo y por qué habláis todos de ella? — Francisco (@fcojavier31) 7 de enero de 2019

Los estragos de Marie Kondo @NetflixES pic.twitter.com/QjxbQ5vOc7 — Amigobuster (@amigobuster) 7 de enero de 2019

He tenido que buscar "Marie Kondo" en Google porque ya me cuesta trabajo seguiros el ritmo. — Paco Casado (@devuelta) 7 de enero de 2019

Siento que @MarieKondo es feliz de todo! ordenando cosas! despertando la felicidad! ¿qué tipo de magia es esa? — Gerry Kondo 🤖 (@nbrx) 6 de enero de 2019

Juro que creía que Marie Kondo era una especie de meme de Mario Conde porque habría hecho alguna burrada nueva. — Erik Reenberg 'Mola' Mogollón (@ErikReenberg) 7 de enero de 2019

Marie Kondo entra en mi casa y engorda quince quilos sólo respirando. — Michael Perrinow (@MichaelPerrinow) 7 de enero de 2019

Quiero pensar que cuando Marie Kondo se pone mística con el rollo "voy a saludar a la casa antes de empezar a ordenar" en realidad está gritando internamente: CÓMO LA GENTE ES TAN GUARRA CAGONDIOS SI NO VENGO YO LES COME LA MIERDA — Su Excelentísima Señora Callaque (@callaquenoveo) 6 de enero de 2019

Marie Kondo con un ictus tras ver mi mesita de noche pic.twitter.com/MYtMZybhWF — Gemma M. (@cassette_kid) 7 de enero de 2019

Como vemos, Marie Kondo y su programa en Netflix están dando mucho que hablar en este principio de año, y las redes sociales están siendo una buena muestra de ello. Será interesante esperar para ver cuánto dura este movimiento y si realmente ha calado lo suficiente entre los que han decidido emprenderlo.