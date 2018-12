Patricio maligno, ZuckerBorg y Google Arts: los mejores memes de 2018

Si algo nos deja cada año son centenares de memes, y hoy vamos a enfrentarnos a la compleja tarea de intentar resumir el 2018 en momentos virales y contenido humorístico.

Hay muchísimo donde elegir (con memes nacidos en diferentes partes del mundo y de Internet), así que si crees que nos hemos olvidado de alguno importante será genial que nos ayudes a completar este listado en los comentarios.

¿Esto es una paloma?

Según la enciclopedia de memes Know Your Meme, este meme llegó en 2011, cuando un usuario de Tumblr captó este subtítulo del anime de los 90 'The Brave Fighter of Sun Fighbird'.

El meme busca expresar confusión, y se ha utilizado para poner en evidencia las malas decisiones que se toman en la vida o que la opinión de alguien (o la propia) a veces no tiene sentido.

on the real though pic.twitter.com/N9s5Yzw82M — ❄ Mint ❄ (@dellimint) 13 de mayo de 2018

pic.twitter.com/etrPslFDlh — Brandy Jensen (@BrandyLJensen) 1 de mayo de 2018

Comer detergente

Para conocer el origen de este meme tendremos que remontarnos al año 2015. Fue en ese momento cuando The Onion, un medio satírico, publicó un artículo acerca de un niño que quería comerse una de estas cápsulas de detergente líquido

Para comenzar el 2018 con fuerza, algunas personas decidieron dar vida a un extraño reto: comer estas cápsulas multicolores. Así nació el 'Tide pod Challenge', y en cuestión de días YouTube se llenó de vídeos con gente metiendo estas cápsulas detergente en la boca.

The perfect meal. Retweet if you would eat this. #tidepods #tidepod pic.twitter.com/OpsPJkF6eV — Tide Pod memes (@Tidepodmemes) 6 de enero de 2018

bae: come over

me: i cant

bae: i have tide pods

me: pic.twitter.com/SRDkEahrCY — gary from teen mom (@garyfromteenmom) 29 de diciembre de 2017

El nombre del reto hacía referencia a la marca Tide, una de las empresas de detergentes más conocidas en Estados Unidos. La compañía tuvo que iniciar una campaña en redes sociales para desmarcarse de esta moda y advertir de los peligros que tiene masticar estas cápsulas.

What should Tide PODs be used for? DOING LAUNDRY. Nothing else.



Eating a Tide POD is a BAD IDEA, and we asked our friend @robgronkowski to help explain. pic.twitter.com/0JnFdhnsWZ — Tide (@tide) 12 de enero de 2018

No lo digas

"Don't Say It" (no lo digas) es un meme sobre esos momentos en los que no deberías decir algo pero al final lo acabas diciendo. Según Know Your Meme nació en octubre de 2017, cuando el usuario @Pandamoanimum publicó en Twitter su experiencia en un taxi (después de pensar repetidamente "no lo digas").

awkward silence with an older adult



Don’t say it

Don’t say it

Don’t say it

Don’t say it

Don’t say it

Don’t say it

Don’t say it



You guys get any rain? — Connor (@ConnorHoudek) 27 de noviembre de 2018

Salgo de casa y veo esto.



Mi cerebro:

No lo digas

No lo digas

No lo digas

No lo digas

No lo digas



Yo:

Parece Silent Hill! pic.twitter.com/J4VuqFOK5s — Álvaro Paricio (@alvaroprb) 24 de diciembre de 2018

El discurso de Navidad de Felipe VI

Como cada final de año llegó el tradicional discurso del rey. En 2018 el discurso de Felipe VI hacía referencia a los jóvenes, que suelen ser los más críticos con la monarquía. Como era de esperar, en cuestión de minutos las redes sociales se llenaron de memes con este momento.

#DiscursoDelRey pic.twitter.com/LZXke4HOPg — unmundolibre (@unmundolibre) 25 de diciembre de 2018

Con ustedes, su Majestad Felipe VI. #ElReyNoTeHabla te rapea. pic.twitter.com/2IjBOswEga — ácido (@acidoenlared) 24 de diciembre de 2018

pic.twitter.com/s2bbroHZ3q — Aitor Solozabal (@Udaiso) 25 de diciembre de 2018

pic.twitter.com/iuGCTymwrc — ⫷BIZARRO⫸ (@SuperbainK) 24 de diciembre de 2018

Patricio maligno

Patricio es uno de los personajes más queridos y carismáticos de Bob Esponja. Este año vimos como una captura de un episodio emitido en 1999 (titulado 'Nature Pants') ayudaba a mostrar los peores hábitos de cada persona.

When the customer asks to speak to the manager but the manager says the exact same thing you said pic.twitter.com/nM4SSa8al2 — SAM🇦🇫 (@sameer_mahan) 4 de marzo de 2018

ZuckerBorg

En abril de este año Mark Zuckerberg, creador y principal responsable de Facebook, tuvo que dar la cara por la compañía ante el Senado y el Congreso de los Estados Unidos por el escándalo Cambridge Analytica.

Zuckerberg apareció notablemente nervioso y con un aspecto realmente extraño. La mayoría de los memes estaban relacionados con su apariencia de humanoide, ya que parecía estar fingiendo para que no descubriéramos que realmente es un robot:

All this talk of "data" can't be a coincidence... pic.twitter.com/LU9p087k3E — Guy Cimbalo (@gvcimbalo) 10 de abril de 2018

Is #Zuckerberg even human? pic.twitter.com/w2bXxdk9re — David Smetana (@NorthShireGamin) 10 de abril de 2018

Cámbiame de opinión

Steven Crowder es un conocido podcaster que en febrero de este año publicó ua foto en la que aparece detrás de una pancarta que dice "el privilegio masculino es un mito, cambia mi opinión".

Inmediatamente se convirtió en uno de los memes del momento, e Internet se dedicó a modificar el contenido de la pancarta para así realizar preguntas menos conservadoras.

Hello @TCU. Come one come all. #ChangeMyMind pic.twitter.com/r4U4WaFFtm — Steven Crowder (@scrowder) 16 de febrero de 2018

CHANGE MY MIND pic.twitter.com/klR52kStRX — Phoenix Brown (@datphoenixbrown) 26 de febrero de 2018

He really hates it pic.twitter.com/sGXQNfLv08 — Pimp Daddy Ridmas (@Ridnarhtim) 21 de febrero de 2018

Google Arts y los parecidos pictóricos

A principios de año la aplicación Google Arts & Culture lanzaba una nueva función: tomarse un selfie y descubrir qué rostro de una obra de arte coincide con el tuyo. La inteligencia artificial de la compañía se nutre de una base de datos en la que han colaborado más de 1.200 museos, galerías e instituciones de 70 países.

El problema es que los resultados muchas veces dejaban bastante que desear:

Fuck this app pic.twitter.com/kJJWaf8oV0 — Biniam Bizuneh (@biniambiz) 13 de enero de 2018

Wow I mean wow google arts and culture ... pic.twitter.com/i2ujsiA30N — James Adomian (@JAdomian) 13 de enero de 2018

Cansada de la vida en el sorteo de la Lotería de Navidad

Uno de los momentos que más expectación despiertan en el mes de diciembre es el sorteo de la Lotería de Navidad. En 2018 el protagonismo se lo llevó una niña que parecía no tener más energía para estar leyendo los números premiados.

Los lunes por la mañana #LoteriaDeNavidad pic.twitter.com/48VLntiyXN — Mamen Guisante (@marmonben) 22 de diciembre de 2018

Tu espíritu navideño cuando toca cenar en casa de la suegra.#LoteriaDeNavidad #LoteriaRTVE #ElGordo #SorteoDeNavidad pic.twitter.com/t2o1y9IE8F — ♥️CaperucitaFeroz🐺 (@Kaperuzita_) 22 de diciembre de 2018

Apretón de manos

En una de las escenas más míticas de 'Predator' (1987) Arnold Schwarzenegger y Carl Weathers se dan un apretón de manos en el que se quiere evidenciar lo musculados que están.

En 2012 un usuario de deviantART subió una ilustración sobre esta escena, que seis años más tarde regresó para expandirse por las redes sociales:

Idk who made this but its fucking great pic.twitter.com/3BCvVuUZ42 — Bbygrinch🌹 (@AxewaveYoHands) 26 de junio de 2018

Young Thug y Lil Durk frente a la computadora

Una de las imágenes más clásicas de un estudio de grabación nos muestra a los músicos y al productor escuchando la mezcla para realizar algunos ajustes. Esto es lo que probablemente estaban haciendo los raperos Young Thug y Lil Durk, pero Internet tuvo una interpretación más divertida.

pic.twitter.com/H4L2AA9SGZ — Pigeons & Planes (@PigsAndPlans) 19 de junio de 2018

pic.twitter.com/RdLHC11rnO — John Walaszek (@jwalaszek) 20 de junio de 2018

Como vemos, 2018 ha sido un año repleto de memes inolvidables (y eso que sólo hemos mostrado una pequeña fracción). Esperemos que el 2019 nos regale momentos tan divertidos y que nos ayuden a sobrellevar las partes más difíciles de nuestro día a día.