Los otros #10YearsChallenge: memes, reivindicaciones y más derivaciones del fenómeno

Solo llevamos unos días de 2019 y ya tenemos un reto que está dando mucho que hablar en las redes sociales: el '10 Year Challenge' (reto de los 10 años), en el que se busca que cada persona muestre cuánto ha cambiado en la última década.

Seguramente, en los últimos días habrás comprobado como muchos conocidos utilizaban sus perfiles en Instagram, Twitter o Facebook para compatir cuánto han evolucionado (física, personal o profesionalmente) en los últimos diez años bajo el hashtag #10YearChallenge.

Retos que podrían no ser tan inocentes como parecen

Antes de entrar a ver algunos ejemplos de lo que ha generado el '10 Year Challenge', no hay que olvidar que publicar fotografías nuestras en las redes sociales es un acto que podría tener muchas consecuencias, tanto positivas como negativas.

Lejos de todo lo interesante y divertido que pueda parecer este reto, compartir una imagen nuestra del año 2009 junto a una actual es un todo un regalo para ayudar a entrenar sistemas de reconocimiento facial. Esto es algo que ha advertido en Twitter Kate O'Neill, editora en Wired:

Me 10 years ago: probably would have played along with the profile picture aging meme going around on Facebook and Instagram

Me now: ponders how all this data could be mined to train facial recognition algorithms on age progression and age recognition — Kate O'Neill (@kateo) 12 de enero de 2019

"Yo hace 10 años: probablemente habría seguido el juego con el meme del envejecimiento que circula en Facebook e Instagram". "Yo ahora: reflexiona sobre cómo se pueden extraer todos estos datos para entrenar los algoritmos de reconocimiento facial sobre la progresión de la edad y el reconocimiento de la edad".

Aunque no se ha podido demostrar si las grandes industrias tecnológicas están detrás de este tipo de retos, lo cierto es que deberíamos pensar bien en las consecuencias que podría tener publicar varias fotos nuestras (y de distintas épocas) en Internet.

Famosos que se lo toman en serio y en broma

Como suele suceder cada vez que hay un nuevo reto, han sido muchas las personas famosas (de todos los ámbitos) que han decidido sumarse a este movimiento, y a continuación vamos a mostrar una pequeña selección con algunas de las celebridades que han decidido participar.

Some things never change on @HellsKitchenFOX.....#10yearchallenge pic.twitter.com/MZWvqBTI5F — Gordon Ramsay (@GordonRamsay) 16 de enero de 2019

Time sure does fly when you are having fun!! #10YearChallenge pic.twitter.com/gruONFaDDn — Reese Witherspoon (@RWitherspoon) 15 de enero de 2019

Además, algunas personas famosas han aprovechado para bromear o también han sido víctimas de memes relacionados con este nuevo reto. Obviamente, si hablamos de envejecer, no puede faltar Jordi Hurtado.

2009/2019#10yearschallenge pic.twitter.com/FZtRP5YLMP — Don Chalecos© (@donchalecos) 16 de enero de 2019

What a difference Nair makes! #10YearChallenge pic.twitter.com/eSDssIg8Qk — Jimmy Kimmel (@jimmykimmel) 14 de enero de 2019

#10YearChallenge Gosh time flies! pic.twitter.com/7PQnq0ZBBq — Aki Anastasiou (@AkiAnastasiou) 15 de enero de 2019

Memes a través de las décadas

Como es habitual, cada vez que algo se viraliza tanto solo puede significar una cosa: se acercan los memes. Internet ha sabido responder al '10 Year Challenge' con diversidad de memes.

Tottenham's trophy cabinet

10 years difference#10yearchallenge pic.twitter.com/YwJ6JO27dh — CFCDimitar 🇧🇬 (@CFCDimitar) 16 de enero de 2019

This is basically what happened🤣 #10yearchallenge pic.twitter.com/012PD0R6eW — Jennifer Monzon (@sarai4336) 16 de enero de 2019

#10yearchallenge accepted😂😂 pic.twitter.com/AYqN0JphRR — R.S. (@ronysaad8) 16 de enero de 2019

Killing it with Boombastic sound.



Mi Soundbar going on sale at 12noon#10yearchallenge pic.twitter.com/DdwcXlt70T — Sudeep Sahu (@laurelsudeep) 16 de enero de 2019

Se ha utilizado para criticar la deforestación de la selva amazónica o para evidenciar el daño que hace el plástico en el océano

Lejos de todas las bromas, este nuevo reto también se ha utilizado para reivindicar situaciones tan serias como la deforestación de la selva amazónica, el calentamiento global, el incremento de los alquileres o los abortos clandestinos.

#10YearChallenge amazon deforestation. pic.twitter.com/Y63D0y2whs — abang aziz jatuh bot (@aliffadenan) 16 de enero de 2019

#10YearChallenge tierra hace 10 años y la tierra ahora pic.twitter.com/HaQc6qeBDC — Natbel Poveda (@NatbelPoveda) 15 de enero de 2019

Sin duda uno de los mejores #10YearsChallenge pic.twitter.com/63wAKwFeZk — Enrique Maestu (@KikeMaestu) 17 de enero de 2019

#10YearChallenge El Círculo Polar Ártico es uno de los lugares que nos muestran los efectos del calentamiento global como su deshielo con el pasar de los años.



✅Preguntémonos qué estamos haciendo por devolverle al planeta lo que le hemos arrebatado.



Foto: Christian Aslund. pic.twitter.com/QeW78rLmbo — RadioConexión Animal (@RCAnimal) 15 de enero de 2019

The only 10 year challenge that really matters. #10yearchallenge #ClimateChengeisReal #ThereisnoPlanetB #Glacier #Sealevel pic.twitter.com/ULLpis05go — Heinrich Böll Stiftung Islamabad - Pakistan (@hbsislamabad) 16 de enero de 2019

Queda mucho por hacer.

El Estado argentino no puede seguir dándole la espalda a las mujeres y cuerpos gestantes. #QueSeaLey#100yearschallenge #10yearschallenge #abortolegalya pic.twitter.com/CY4pZWnyDB — Amnistía Internacional Argentina (@amnistiaar) 17 de enero de 2019

Las marcas no van a desaprovechar la ocasión

Obviamente, las marcas suelen aprovechar los momentos virales del año para (de paso) hacer promoción de su producto de manera "gratuita". El reto de los 10 años no iba a ser menos, y a continuación podemos ver algunos ejemplos:

#10yearschallenge 😎

2009:

102 destinos

109 aviones

20,9 millones de pasajeros.

Ahora:

135 destinos

141 aviones

Más de 23,5 millones de pasajeros. pic.twitter.com/STNgRsj97w — Iberia (@Iberia) 17 de enero de 2019

Glowing up Lombax ✨ #10YearChallenge pic.twitter.com/Ktmiqwhm5f — Insomniac Games (@insomniacgames) 14 de enero de 2019

Looking forward to the next ten. #10YearChallenge pic.twitter.com/uN6FxlQAP3 — Xbox (@Xbox) 15 de enero de 2019

Spotify España, por ejemplo, ha publicado una historia en su perfil de Instagram para que los seguidores hagan captura de pantalla y así compartir su canción favorita del 2009 junto con la del 2019 (aunque hay que recordar que el 2019 sólo lleva 17 días).

Como vemos, retos como el 10 Year Challenge son tan virales que son capaces de aunar reivindicaciones sociales, con memes y publicaciones totalmente personales. Llevamos muy pocos días del 2019, pero todo apunta a que será un año plagado de momentos de este tipo.

Llegados a este punto, se me ocurre la idea de intentar llevar a cabo el reto "un mes sin hacer retos", ya que últimamente Internet se ha ido transformando en una especie de pozo de challenges que no tiene fin.