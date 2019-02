La lista de Zuckerberg: acusan a Facebook de vigilar a los usuarios que amenazan a la compañía

Un informe publicado por CNBC indica Facebook mantiene un listado con usuarios (en la que se encuentran también ex empleados) que han hecho amenazas a la empresa o a sus trabajadores.

En dicho informe, aseguran que existe un equipo dentro de la compañía que se encarga de añadir un marcador a cada usuario que publique una amenaza. De esta manera, la red social puede conocer su localización en todo momento.

"Fuck you, Mark Zuckerberg"

Para conseguir saber la ubicación de los usuarios, Facebook utiliza datos que obtienen a través de las aplicaciones móviles o mediante la dirección IP cuando un usuario se conecta desde la versión web.

Según la CNBC, Facebook ha bautizado internamente a este listado como BOLO (Be On the Lookout / tener en el punto de mira). A este listado van a parar los usuarios que realizan amenazas "creíbles".

Obviamente, la gran pregunta aquí es saber cuándo una amenaza a través de Internet resulta "creíble" o qué criterio utilizan para determinarlo. En el informe aseguran que un simple "Fuck you, Mark Zuckerberg" es suficiente para acabar en este listado.

Un punto importante es que el usuario no recibe ningún tipo de notificación de entrar a formar parte de esta lista de "vigilados". Dicho esto, si una amenaza es seria (por ejemplo, una amenaza de muerte o de dañar a un trabajador) lo lógico sería denunciarlo e incluso expulsarlo de la red social.

Otras plataformas vigilan de cerca a los usuarios que realizan amenazas, pero Facebook tiene acceso a gran cantidad de los usuarios, y es así como pueden llegar a saber dónde se encuentran en cada momento, con qué gente quedan o qué lugares frecuentan.

"Cualquier sugerencia de que nuestro equipo de seguridad física se haya excedido es absolutamente falsa"

Un portavoz de la red social contestó a CNBC, afirmando que "su equipo físico de seguridad existe para mantener a los trabajadores de Facebook a salvo". En este punto, el portavoz precisamente habla de reportar estas amenazas a las autoridades: