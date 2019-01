Instagram ya permite publicar en varias cuentas a la vez

Instagram es una de las redes sociales de mayor crecimiento, sobre todo entre el público joven. Sin embargo, y pese a pertenecer a Facebook, es una de las plataformas más incómodas de gestionar para usuarios que tienen necesidades que van un poco más allá de lo común. Por ejemplo, hasta febrero de 2016 no permitió usar dos cuentas, por lo que tenías que cerrar sesión en una para iniciarla en otra. Algo incómodo en los tiempos que corren.

Por otra parte, la red social está tardando mucho en añadir la función de recompartir una publicación de un amigo, algo que se hace con apps de terceros y que se conoce como "regram". Aunque lo está probando, es posible que nunca lo haga, aunque tampoco se esperaba que Facebook añadiera más reacciones al clásico "Me gusta" y lo acabó añadiendo.

En ese sentido, aunque no se trata de lo mismo, la compañía ha contado a TechCrunch que la función de publicar en varias cuentas a la vez ya se encuentra disponible en iOS (como siempre, el despliegue es gradual). No hay noticias sobre Android, pero no debería tardar en aparecer.

Una función menos de la lista de lo que le falta a Instagram

La nueva función es ideal para usuarios de Instagram y compañías que necesitan compartir contenidos con la misma filosofía en varias cuentas y no quieren ir paso a paso. Eso sí, los hashtags que usemos serán globales en todas las publicaciones, por lo que la función puede ser algo incómoda si la foto que se quiere compartir es la misma, pero con un mensaje distinto.

Is this new? Instagram is letting me “post to other accounts.” Same photo to multiple accounts. Anyone else seeing it? pic.twitter.com/sY2bcIo7PO — Matt McGee (@mattmcgee) January 9, 2019

La interfaz con que se publican las fotos en varias cuentas recuerda a la que se utiliza en las Stories para compartir con contactos individuales. Según TechCruch, los cambios no pararán aquí, y por ejemplo en Instagram en Android se está probando poder subir fotos desde Google Fotos, algo que aligeraría enormemente la incomodidad que supone tener que enviarte las fotos al móvil para luego subirlas si por ejemplo las has hecho desde una cámara digital.

Instagram es una de las plataformas más influyentes, pero aún necesita añadir funciones que ayuden a usuarios y creadores

Y es que por ejemplo, Instagram aún no tiene aplicación para Mac, lo que requiere de usar herramientas de terceros o trucos con las herramientas de desarrollo con Chrome para subir desde la plataforma. Afortunadamente, en Windows es posible con su aplicación oficial. Que la app de iPad no esté adaptada es algo que clama al cielo.

Otra función que es inexplicable que aún no exista es una mejor edición de las Stories. Al igual que por ejemplo en fotos ahora se puede redimensionar (aunque no recortar), aún no se puede elegir de forma nativa qué parte de un vídeo largo publicar y qué parte no. Instagram divide el vídeo en partes para publicar una historia en cachos, pero sin que sea posible recortar uno desde un momento determinado.