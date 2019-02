¿Error o purga? Hay cuentas de Instagram perdiendo miles y hasta millones de seguidores

En noviembre de 2018 Instagram anunció que estarían tomando medidas para "reducir la actividad inauténtica" en la red social. Lo que esto quería decir es que iban a empezar a eliminar los 'me gusta', los comentarios y los seguidores falsos, especialmente de las cuentas que estaban usando apps de terceros para inflar artificialmente su popularidad.

Hoy, una gran cantidad de usuarios de la red social se han encontrado con que su cantidad de seguidores de ha desinflado significativamente. Hay quienes han perdido hasta 20.000 seguidores en una noche, y hay cuentas extremadamente grandes como las de algunas celebridades y medios que han perdido hasta millones.

Mientras hay quienes creen que se trata de Instagram tomando medidas para eliminar cuentas inactivas o falsas, hay quienes reportan que podría ser un error puesto que los números de seguidores se ven diferentes desde diferentes cuentas para algunos usuarios.

Ok @instagram , how is it that when I got up this morning, according to my page I'd lost 30 followers overnight, yet when I check on it through my daughter's account I have a different amount of followers?? I find this very odd. Please explain pic.twitter.com/0U6z3kMyvd — Laura (@Pinkabell78) 13 de febrero de 2019

Instagram no ha realizado ningún comunicado oficial, sin embargo, un vocero de la empresa le dijo a Mirror Online y a Hello Magazine que son conscientes de un problema que está causando un cambio en los números de seguidores de las cuentas para algunas personas y que están trabajando para solucionarlo.

There is a global issue with #Instagram. Many users have mentioned that they lost huge number of followers. It seems like it's not an fake followers clean up but an Instagram technical issue.#instagramdown pic.twitter.com/OpGVKZaXtf — Tigran Matinyan (@Tigran_Matinyan) 13 de febrero de 2019

En Twitter hay decenas de comentarios y reportes sobre followers desaparecidos. El especialista en redes sociales, Matt Navarra, ha estado armando una lista de cuentas populares que han perdido seguidores a lo largo del día.

Por ejemplo, el Instagram de Selena Gomez parece haber perdido 2.3 millones de seguidores de un día para otro. Ariana Grande parece haber perdido 3 millones. La cuenta oficial de Nike perdió más de un millón, y el Instagram de BBCNews, más de cien mil.

Influencia de mentira

La compra de seguidores falsos es una práctica bastante extendida en el mundo de las redes sociales, donde un número abultado de followers puede hacer la diferencia cuando un influencer intenta vender su "influencia".

Los métodos que buscan explotar este sistema de que seguidores son sinónimo de importancia, popularidad y relevancia abundan. y se han convertidio en un gran problema para muchas plataformas, Twitter perdió 9 millones de usuarios el año pasado tras su purga masiva de bots.

De hecho, tanto Instagram como Twitter están jugando con la idea de restarle importancia al número de seguidores, un número que muchas veces puede importar poco o nada porque siempre habrá quien busca explotarlo.

Actualización: Instagram confirmó a través de su cuenta de Twitter que estaban al tanto de un problema con el número de seguidores en algunas cuentas y que están trabajando en solucionarlo tan pronto como sea posible.