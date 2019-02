Elon Musk apoya a PewDiePie en su batalla contra T-Series y asegura que protagonizará un vídeo en el canal

Elon Musk es una de las personas más influyentes en el panorama tecnológico, pero eso no impide que de vez en cuando nos sorprenda con alguna de sus locuras (que, en ciertas ocasiones, le acaban pasando factura).

La mejor prueba fue cuando lo vimos fumando marihuana en un podcast en directo y hace unos días publicaba un tweet en el que dejaba caer que quería protagonizar 'Meme Review', una conocida sección del canal de PewDiePie.

Host meme review? pic.twitter.com/k2SFtIUh1k — Elon Musk (@elonmusk) 27 de enero de 2019

Por si fuera poco, como podemos comprobar en la imagen que acompaña al tweet, Elon aparece sujetando el famoso lanzallamas que comercializó a través de su compañía (The Boring Company) por 500 dólares.

Horas después de publicar este tweet, el propio PewDiePie contestó a esta (supuesta) petición con un "no dispare, por favor preséntalo":

✋🤠🤚 dont shoot



please host 🙏



we need this! https://t.co/6l66JTw7Vq — ƿ૯ωძɿ૯ƿɿ૯ (@pewdiepie) 27 de enero de 2019

No solo dice haberlo grabado, sino que afirma que lo hizo acompañado de Justin Roiland (Rick & Morty)

Pues bien, parece que esta extraña mezcla se va a hacer realidad, ya que Elon Musk añadió una respuesta a su tweet indicando que ya lo han grabado. Además, el multimillonario sudafricano asegura que le acompañó Justin Roiland (creador y productor ejecutivo de la serie de animación Rick & Morty).

Did meme review last night with Justin Roiland from @RickandMorty — Elon Musk (@elonmusk) 18 de febrero de 2019

Meme Review es una de las secciones más populares del canal de PewDiePie, y en ella Felix Kjellberg analiza y reseña los memes más importantes de los últimos días. Que Elon Musk y Justin Roiland vayan a presentarlo ya es un meme en sí mismo.

Apoyando a PewDiePie en su "lucha" contra T-Series

Desde hace años, PewDiePie es la cuenta con más suscriptores de todo YouTube. En todo este tiempo ha sido protagonista de algunas polémicas importantes, que han desembocado en que la plataforma cancelara la segunda temporada de 'Scare PewDiePie'.

En los últimos meses, T-Series (un canal en el que se publican videoclips de Bollywood) le viene pisando los talones, y muchos fans han llegado incluso a hackear miles de impresoras a modo de promoción del canal de Felix.

Si Elon Musk Y Justin Roiland aparecen presentando un 'Meme Review' dentro del canal de PewDiePie, esto podría dar de nuevo un empujón al canal del famoso YouTuber. Tendremos que esperar para ver si realmente este encuentro ha sucedido o simplemente nos están trolleando.

Por lo de pronto, el tweet de Musk sujetando el lanzallamas ya nos ha dejado una cosa: muchos memes. A continuación vamos a dejar algunos ejemplos.

Host meme review? @BillGates pic.twitter.com/frbDv5ID4B — Party In Backyard (@PartyInBackyard) 28 de enero de 2019

OMG he is totally on Hank Scorpio mode! pic.twitter.com/3v3pSebasG — Everyday Astronaut (@Erdayastronaut) 27 de enero de 2019

pic.twitter.com/B108bctYOX — 🚘Fully Insured 1986 Coyota🚘 (@Mottenfest) 19 de febrero de 2019