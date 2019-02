Descubren consejos ocultos sobre cómo suicidarse en vídeos de YouTube Kids

Para la mayoría de nosotros, YouTube se ha convertido en la gran ventana al mundo, a la que se asoman personas de todas las edades. El problema es que suben tantas miles de horas cada día que se hace muy complicado regular todo el contenido.

En los últimos años hemos visto como la plataforma protagonizaba algunas polémicas relacionadas con los más pequeños de la casa: hace un año YouTube Kids recomendaba vídeos conspiranoicos a los niños y hace unos días se destapó una gran red de pedófilos que utilizan el servicio para compartir contenido.

Recuerda a una famosa escena de 'Fight Club'

Parece que esto no acaba aquí, ya que gracias a una entrada en PediMom (un medio especializado en contenido para padres que dirigen pediatras) conocemos que algunos vídeos de YouTube Kids esconden indicaciones para suicidarse.

Habla una madre (que trabaja como doctora y que ha preferido conservar su anonimato) que se puso a ver vídeos con su hijo para distraerse mientras le sangraba la nariz. Cuando el vídeo llevaba más de cuatro minutos, comprobó como los dibujos animados cortaban directamente a un clip en el que aparece un hombre simulando cortarse la muñeca.

"Recordad niños, de lado para llamar la atención, a lo largo para obtener mejores resultados".

Esta madre aseguró estar "perturbada, triste y disgustada", aunque al mismo tiempo afirma sentirse "aliviada" de haberlo visto con sus propios ojos, ya que así puede empezar a tomar "las acciones apropiadas para proteger" a su familia.

Esas "acciones apropiadas" significa que han eliminado la aplicación de YouTube Kids y está prohibido utilizarla en la casa. Horas después de haber reportado este vídeo, la doctora vio como desaparecía de YouTube.

This is a cartoon on @YouTube. At 4.44 secs a man is spliced in showing children how to properly slit their wrists. #thisisnotok #protectourkids #parentsdemandaction. Link to full video and to report in comments. pic.twitter.com/ur1xVpLoqR — PediMom, Dr. Free N. Hess (@thepedimom) 15 de febrero de 2019

Desgraciadamente, esto no quedó aquí y otros padres han encontrado más vídeos de dibujos animados que ocultan el mismo vídeo en su interior. Sobre estas líneas podemos ver un tweet publicado por la doctora Free Hess, en el que se puede comprobar cómo el clip aparece a partir de los cuatro minutos.

La persona que aparece en la grabación (hablando sobre cómo cortarse las muñecas) es el YouTuber Filthy Frank, poseedor de un canal con más de 6 millones de suscriptores y que reconoce ser "la encarnación de todo lo que una persona no debería ser".

Esto recuerda a una de las escenas más famosas de 'Fight Club', en la que Tyler Durden (el personaje interpretado por Brad Pitt) oculta fotogramas de escenas pornográficas en películas infantiles.

Es un verdadero problema que haya gente que quiera ocultar información perturbadora en vídeos que están dirigidos a los niños. Hemos contactado con YouTube y un portavoz asegura que "aprecian el feedback" y que se lo toman muy en serio: