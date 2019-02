Un simple GIF puede ser muy peligroso para un epiléptico: esta extensión te ayudará a bloquearlos

Lo que a unos nos puede parecer divertido e inofensivo, para otras personas puede suponer un grave peligro. Seguro que cuando pensamos en un GIF no tenemos en mente que pueda perjudicar nuestra salud.

Es algo que el periodista estadounidense Kurt Eichenwald comprobó en primera persona. A mediados del 2017 un simpatizante de Trump (John Rivello) le envió un GIF de efecto estroboscópico vía Twitter junto con el siguiente mensaje:

"Ojalá te de un ataque".

Desgraciadamente para Eichenwald, el GIF consiguió su cometido y el periodista sufrió un ataque de epilepsia al ver la imagen en movimiento. Su esposa publicó un mensaje en su cuenta de Twitter, diciéndole a Rivello que tenía su información y que había contactado con la policía para denunciarle.

This is his wife, you caused a seizure. I have your information and have called the police to report the assault. — Kurt Eichenwald (@kurteichenwald) 16 de diciembre de 2016

El FBI comprobó que Rivello había publicado más mensajes de amenaza a Eichenwald, y finalmente un tribunal le acusó de asalto "agravado por arma mortal y ciberacoso". El abogado del periodista, Steven Lieberman afirmó que Rivello "sabía que tenía epilepsia" e intentó hacerle daño por esta vía.

Y es que en el mundo existen miles de personas que sufren epilepsia fotosensible, y una simple publicación en Internet podría tener consecuencias mortales para ellos.

Cómo bloquear este tipo de GIFs

Epilepsy Blocker es una nueva extensión para Google Chrome que se encargará de bloquear automáticamente GIFs que puedan causar daño a las personas que sufran de epilepsia fotosensible.

Esta extensión utiliza un "algoritmo especializado" basado en el trabajo de científicos líderes en epilepsia fotosensible, como el Dr. Harding de la Universidad de Cambridge y el Profesor Binnie del King's College London.

Actualmente se encuentra en fase beta, y aquellos que quieran participar el beta pública tendrán un descuento (10 dólares al mes, mientras que luego valdrá 30 dólares). Su creador asegura que cuesta mucho mantener un proyecto como este:

"El coste mensual de los servidores se puede disparar cuando se analizan cientos o miles de GIFs. Un simple GIF de 600x600 con 200 frames significa que hace falta analizar 72 millones de píxeles".

De todos modos, esa cantidad de dinero no es mucha si eres una persona que sufre epilepsia fotosensible y tu vida puede estar en juego. Así podrás navegar por las redes sin miedo a encontrarte un GIF que pueda provocarte un ataque.