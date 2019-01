El bloqueador de anuncios de Chrome será global en verano tras una buena experiencia de lanzamiento

En febrero de 2018 Google por fin activó el bloqueador de anuncios para Chrome que la compañía había anunciado un año antes. En 2017, la noticia causó mucho impacto, pues los bloqueadores de anuncios eran el gran enemigo de los de Mountain View, teniendo en cuenta que hablamos del mayor gigante de publicidad online, posición que ocupa con mucha comodidad frente a Facebook, que va en segunda posición muy lejos de otros como Amazon o Microsoft.

Al entrar en práctica, nos dimos cuenta, eso sí, que el bloqueador estaba muy alejado del resto que ya conocíamos y del tipo del que los medios estaban en contra. Aunque Google se convertía en un peligroso juez de la publicidad online, algo que reforzaba incluso más su posición, se supone que el bloqueador sólo iría contra la publicidad abusiva, sobre la que había consenso de que estaba perjudicando seriamente a la web modera. Habría 12 tipos de anuncios bloqueados de forma automática, y enviarían informes a los administradores para que hicieran cambios.

Ahora, tras casi un año funcionando en Europa y en América del Norte, y tras activarse por defecto en diciembre en Chrome 71, Google ha anunciado que el bloqueador de anuncios será global a partir del 9 de julio. Así, usuarios de Latinoamérica, por ejemplo, por fin dejarán de ver anuncios muy molestos (aunque es posible que ya lo hubieran hecho, porque las páginas se han ido adaptando a los cambios exigidos). Se espera que la versión que recoja el cambio sea Chrome 76 o Chrome 77.

Google y la Coalición para mejores anuncios presumen de resultados

Según Google, "el objetivo de la medida no es filtrar anuncios, sino construir una web mejor para los usuarios de todo el mundo". En ese sentido, presumen de haber inspirado a los propietarios de muchas webs a mejorar la experiencia de los anuncios mostrados, algo que han hecho en Europa, Canadá y Estados Unidos.

Según Google, sólo el 1% de webs han visto sus anuncios filtrados

De acuerdo a la compañía, a día de hoy, dos tercios de las publicaciones que no cumplían con con los Better Ads Standards que defiende el bloqueador sí lo hacen ahora. Además, de entre los millones de sitios analizados hasta la fecha, menos del 1% han sufrido los filtros de la medida de Google y la Coalición para mejores anuncios. No aclaran si es porque han cumplido con las buenas prácticas antes de que el bloqueador entrase en práctica, o si se debe a que el estado de la web tampoco es tan negativo como se puede pensar.