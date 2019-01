YouTube reconoce que "algo raro" estaba pasando en su página principal y dice que ya se está solucionando

"Algo raro está ocurriendo" en la página principal de YouTube estos días, han reconocido desde el equipo de producto de la compañía en Reddit. Vídeos de hace un lustro o más y retransmisiones de juegos en directo, según numerosos usuarios, habían invadido la página de inicio de la plataforma audiovisual.

Estas recomendaciones "irrelevantes", como las han calificado desde YouTube, habían motivado en las últimas horas numerosas quejas en foros y redes sociales como Reddit o Twitter. Estaba claro que los vídeos que se sugerían no tenían demasiado sentido. Menos, incluso, que el que le encuentran muchos usuarios a las recomendaciones habituales del algoritmo.

Y no, en este caso no había forma de evitar que esos vídeos aparecieran una y otra vez. Por mucho que indicases a la web que no te interesaba el clip ni tampoco el canal, volvían a colocarse en la página de inicio con cada refresco.

YouTube ha reconocido el problema y dice estar solucionándolo

En un primer momento, un responsable de la plataforma accedió a uno de los hilos del sub de YouTube para "solamente confirmar que YouTube es consiente de este asunto y está investigándolo". Además, añadía: "Creemos que algo raro está pasando y editaré este comentario cuando tenga más información concreta".

"Creemos que algo raro está pasando"

Más tarde, este mismo miembro del equipo de YouTube actualizaba su mensaje para informar del hallazgo del problema. "Identificada la causa del problema, debe ser corregido ahora", escribía, dando por solucionado el tema.

No obstante, pedía que si alguien todavía estaba experimentando recomendaciones irrelevantes como las que fueron descritas en el hilo por varias personas respondiese a su mensaje haciéndoselo saber. "Aprecio enormemente que hayáis llamado la atención de YouTube sobre este asunto", aseguraban desde la plataforma de vídeos de Google concluyendo el mensaje.