Amazon e IMDb lanzan Freedive, una plataforma gratuita de streaming solo para EEUU

En 1998, IMDb, que llevaba funcionando desde 1990, se convirtió en una de las primeras compras de Amazon, a la que por aquel entonces interesaba como web canalizado de ventas de películas. Desde entonces, el servicio es un referente reconocido en todo lo que tiene que ver con la información de películas y series, por cómo recoge todos los aspectos posibles de las producciones, además de por las calificaciones de sus usuarios.

Tras no sufrir grandes cambios en años, IMDb ha lanzado Freedive, una plataforma de streaming gratuita de series y películas que, eso sí, de momento solo estará disponible en el mercado estadounidense. No es algo que extrañe, pues Amazon Prime Video y sus predecesores también estuvieron durante años de manera exclusiva allí. La clave de la gratuidad de Freedive estará en la publicidad, y es que no hay forma de pagar por ver sus películas y series sin anuncios.

Freedive, catálogo y compatibilidad

Pese a ser gratuito y no requerir suscripción a ningún servicio de Amazon, Freedive contará con series de la talla de Fringe o Heroes, o The Bachelor y Sin rastro. En cuanta películas, Freedive presume de títulos como Memento, Monster, El Ilusionista, El Último Samurai, Foxcatcher y Despertares. Es de suponer que el catálogo se irá ampliando, pero de momento es lo que hay. Nada novedoso, pero cierta calidad y títulos interesantes para ver por primera vez o revisionar.

Pese a su gratuidad, Freedive no funciona con VPN: muestra mensajes contra ellos y contra prosees

Para encontrar qué títulos están disponibles, IMDb explicar que lo mejor es ir a su web dedicada donde se ofrece un carrusel. El problema es que por el momento no hay un buscador. Otra forma de saber si un título está disponible es buscándolo de forma normal y corriente, y mirando si contiene la opción "Watch for Free on IMBb Freedive".

De momento, según IMDb, fuera de la web, Freedive solo será compatible con los dispositivos Amazon Fire TV , por lo que siguen la misma filosofía de no ofrecer soporte al Chromecast o a los Android TV de Google. Tampoco se menciona Apple TV, plataforma que sí cuenta ya con aplicación de Amazon Prime Video.