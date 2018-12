Olvida Photoshop, con esta herramienta gratuita puedes eliminar automáticamente el fondo de cualquier imagen

Si tomas la opción difícil y decides utilizar algún software de edición fotográfica como Photoshop para aislar un sujeto de una imagen y eliminar el fondo, te va a tomar un rato, especialmente si no estás familiarizado con el proceso y las herramientas.

Pero si eliges una opción como Remove.bg, una aplicación web gratuita que elimina el fondo de casi cualquier imagen que le proporciones de forma completamente automática, te va a tomar cero esfuerzo y apenas unos segundos.

Sube una imagen o pega una URL y espera 5 segundos

Lo único que tienes que hacer es subir una imagen al sitio o pegar la URL y esperar unos 5 segundos que se procese. El resultado se te muestra junto a la imagen original y se te ofrece una descarga en formato PNG en una resolución bastante aceptable, aunque menor a la de la imagen original.

Ahora, obviamente la herramienta no es perfecta, funciona de maravillas con fotos nítidas que tienen buena luz y composición. Ahora, con imágenes oscuras, de poca calidad o baja nitidez, no obtendrás jamás los mismos resultados, además no existen ninguna opción de personalización para seleccionar el sujeto.

Solo sirve para eliminar el fondo en fotos donde aparecen personas

Además, la herramienta solo funciona con personas, si quieres eliminar el fondo de una imagen en la que sale tu gato, lo siento pero no es posible. Si no detecta al menos una persona en la imagen, simplemente no la procesa.

A pesar de sus limitaciones sigue siendo una herramienta bastante eficiente que te puede ayudar en alguna oportunidad, es fácil de usar, gratis, rápida y definitivamente puedes guardarla en favoritos para un día lluvioso.