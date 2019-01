Si buscas el wallpaper perfecto deberías dar un paseo por cualquiera de estos seis geniales subreddits

Bienvenidos a la primera entrada del wallpaper perfecto de 2019. Para celebrar que seguimos publicando esta sección en un nuevo año, he decidido dejarles más de una fuente especial e inagotable de fondos de pantalla bonitos para todos nuestros dispositivos.

De ahí que no nos hemos centrado en un fotogáfo en particular, en una galería en particular, o en un estilo en particular, sino en una gran selección de alternativas cortesía de la amplia variedad de opciones que ofrecen los incontables subreddits del mundo.

Subreddits específicos sobre wallpapers

Estos primeros tres son quizás los más obvios, y puede que alguno de ustedes ya los conozcan. Tenemos el clásico r/Wallpapers, el subreddit de fondos más famoso de la plataforma y donde vas a encontrar más opciones, después de todo tiene casi medio millón de miembros.

También tenemos r/MinimalWallpaper, un subreddit mucho más pequeño donde solo se comparten fondos minimalistas, y aunque las imágenes se suben con menos frecuencia, la calidad de los hallazgos es bastante excepcional en su mayoría, si te gusta este estilo.

Finalmente, uno de mis favoritos ya que tengo un monitor 21:9, es decir, un ultrawide, y para este tipo de resoluciones es más difícil conseguir fondos. En r/WidescreenWallpaper consigues justamente eso, solo imágenes con un aspect ratio de 21:9, usualmente de 2560x1800, 3440x1440, y hasta 5120x2160 pixeles de resolución.

Subreddits misceláneos

Otro de mis subreddits favoritos es la maravilla llamada r/unixporn donde se reúnen usuarios de sistemas basados en Unix, principalmente Linux, y muestran capturas de sus escritorios *NIX. Si bien no es un subreddit de wallpapers como tal, la mayoría de usuarios comparten enlaces a los fondos que usan, y las capturas suelen ser sensacionales.

Si lo tuyo es la naturaleza y la fotografía, existe un subrredit llamado r/EarthPorn donde se comparten algunas de las fotos más hermosas sobre la belleza del planeta que te puedas imaginar. Muchas veces las ofrecen en tan alta resolución como para usar hasta en pantallas 4K.

Y, finalmente, un subreddit similar al anterior, en el que también se comparten fotos sobre las cosas hermosas que tiene el mundo. Seguramente encontrarás algo lindo para usar como tu fondo en r/MostBeautiful.

Imagen de portada | turturtles