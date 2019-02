Qué navegador utilizar para disfrutar de la mejor experiencia en Netflix, HBO, Amazon Prime Video y Movistar+

Lo normal es que cuando visualizamos contenidos de plataformas de streaming en un sistema operativo de escritorio, lo hagamos desde un navegador. En ese sentido, Netflix es la única plataforma que cumple la honrosa excepción de tener una aplicación nativa dedicada, aunque por desgracia, la compañía de Reed Hastings sólo la ha lanzado en Windows 10.

Por ello, aunque a priori se pudiera pensar que con todas las opciones obtendremos la misma calidad de visionado y rendimiento en reproducción, conviene conocer qué navegador le va mejor a cada plataforma de streaming dependiendo del sistema operativo que utilicemos. Veamos cómo conseguir la máxima resolución en Netflix, HBO, Amazon Prime Video y Movistar+.

Netflix: Microsoft Edge y Safari a la cabeza

Netflix es la plataforma de streaming más popular y con más suscriptores a nivel mundial y, sin embargo, eso no le vale para garantizar una calidad de imagen similar en todos los navegadores.

En Windows, para disfrutar de Netflix en su máximo esplendor, tienes dos opciones. Hacer uso de Microsoft Edge o de la aplicación de Windows 10, que proporcionarán calidad 4K en las series y películas que se encuentren en el catálogo a esa resolución. Eso sí, para ello deberás disponer de una máquina con un procesador Intel de, mínimo, séptima generación.

Si tienes un Mac y quieres reproducir 4K en, por ejemplo, un iMac 5K, no es posible en macOS, pero tampoco en Windows con Boot Camp, debido a una limitación del DRM de Netflix con el driver de las tarjetas gráficas AMD.

Aunque Netflix es la única plataforma que proporciona 4K en el escritorio, solo Edge en Windows permite mostrar contenidos en máxima calidad

Bajando de 4K, la única otra opción que permite reproducir Netflix en 1080p en Windows es utilizar Internet Explorer. Chrome, Firefox, Opera, Vivaldi y otras opciones basadas en Chromium se tienen que conformar con reproducir en, máximo, a resolución 720p.

En macOS la cosa está parecida. Como hemos dicho, no es posible la reproducción en 4K, y sólo en Safari podrá reproducirse contenido en 1080p (en Mac OS X 10.10.3 o versiones posteriores), como su homólogo integrado en el sistema en Windows. El resto de opciones sólo alcanzarán, como mucho, vídeo en resolución 720p, aunque por nuestras pruebas, quedan incluso por debajo, en 960 x 540 píxeles.

Existen extensiones tanto en Firefox como en Chrome que hace algún tiempo permitían forzar la reproducción en 1080p, pero por las pruebas que hemos realizado, no funcionan actualmente.

HBO: calidad unificada con una gran noticia para los navegadores

HBO tiene una calidad de vídeo unificada en todas las plataformas y navegadores, permitiendo reproducir contenido a 1080p (aunque la calidad de imagen es notablemente inferior a Netflix y Amazon). Eso sí, no en todos los navegadores se mueve con la misma soltura, lo que hace que dependiendo de la elección que hagamos, puede suponer un gran ahorro de batería en ordenadores portátiles.

La mejor noticia respecto a HBO es que por fin ha desechado el uso de Flash

En Windows, el uso de CPU ha sido similar en Edge, Firefox y Chrome bajo nuestras pruebas, pero en macOS, Safari presenta usos de CPU mucho más bajos que Chrome y Firefox. Ayuda en todos los casos que, sin anunciarlo, HBO por fin ya no funcione bajo Adobe Flash, que era uno de los grandes contras de la plataforma, pero la homogeneidad en recursos de los distintos navegadores podría ser mayor.

Además, según HBO, si tienes un Mac y lo quieres conectar a una pantalla externa para reproducir contenido, debes utilizar Safari. No explican por qué, pero es posible que se deba a mayor compatibilidad con el DRM y HDCP.

Amazon Prime Video: 1080p de calidad en todos los navegadores

En Amazon Prime Video ocurre algo parecido a lo que hemos visto en HBO. Según la web, todos los grandes navegadores son capaces de reproducir contenido HD en 1080p, pero ninguno lo hará en 4K.

Amazon soporta 4K y HDR en Smart TV, pero en los navegadores nos tendremos que conformar con un buen 1080p

En Windows, Microsoft Edge se lleva la palma en lo que a uso eficiente de CPU se refiere, según las cifras que arroja el Administrador de tareas. Tras el navegador integrado, Firefox y Chrome se mantienen en medias de uso que llegan a triplicar el empleo de recursos de CPU, sin extensiones instaladas.

En macOS, Safari también muestra, por lo general, un porcentaje de uso de CPU menor cuando está reproduciendo vídeo que sus competidores más directos: Chrome y Firefox. Eso sí, el navegador de Mozilla muestra números más altos que afectarán más a la multitarea y a la autonomía.

Movistar+ es la más limitada

De todas las grandes plataformas de streaming presentes en España, Movistar+ es la única no compatible con algunos navegadores muy importantes, por lo que más allá de la calidad, no hay demasiado margen de actuación por parte del usuario.

En Windows, Movistar+ funciona con Microsoft Edge y Google Chrome, pero para este último necesitarás instalar una extensión, algo que no demanda el resto de servicios. Firefox, al no ser compatible con Silverlight, ya no funciona con Movistar+.

En macOS la situación es similar, pero incluso peor, porque el navegador de serie, Safari, ya no es compatible, por lo que tendrás que conformarte, en exclusiva, con usar Google Chrome, que de nuevo aquí requiere la instalación de su extensión.