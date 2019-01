Windows 10 es por fin el sistema operativo más utilizado de Microsoft

Se obró el milagro. Tras tres años de intenso crecimiento, Windows 10 se ha convertido en el sistema operativo de Microsoft, según recoge The Verge con datos de cuota de mercado procedentes de Net Marketshare. El sorpasso ha ocurrido en diciembre, cuando el sistema operativo más moderno ha logrado un 39,22% de uso frente al 36,9 del inmortal Windows 7, que en octubre de este año cumplirá 10 años.

El momento se esperaba desde hace tiempo, y se sabía que debía estar próximo, pero no exactamente cuando ocurriría. Por una parte, Microsoft ya había afirmado en enero de 2018 que Windows 10 contaba con más instalaciones que Windows 7, pero no es lo que decían las compañías que se encargan de estudiarlo, aunque hay divergencia. Por ejemplo, para Statcounter, el sorpasso ocurrió en enero de 2018.

En junio, contamos que según Duo, Windows 10 había superado a Windows 7 en el entorno empresarial, contando en ese momento con un 48% de cuota, tras haber aumentado un 21% de crecimiento desde 2017, frente a un Windows 7 que desde 2017 bajó del 65% al 44%. Haya ocurrido ahora o antes, tenía sentido la llegada de este momento, pues Microsoft ha apostado muy fuerte por que sus usuarios den el paso de actualizar a su última versión, incluso de forma gratuita y ampliando plazos.

Windows 7, un gran éxito en longevidad (casi) a la altura de Windows XP

Windows XP también fue un hueso duro de roer.

Windows 7 ha sido el sistema operativo de escritorio más usado del mundo hasta ahora, lo que supone haber estado en esa posición siete años, pues en 2011 superó a Windows XP y se hizo con el trono. Queda ligeramente por debajo de los casi ocho años de liderazgo de XP, que superó a Windows 2000 en septiembre de 2003 y pudo con Vista, que no mermó demasiado sus cifras, y que frenó su lento crecimiento en 2009, con la llegada de 7.

El objetivo de Microsoft con Windows 10 era estar en 1000 millones de dispositivos (no sólo PCs) en tres años, algo no logrado debido a la debacle de Windows 10 Mobile. La última cifra no se conoce, pero en Build 2018 hablaron de 700 millones de usuarios, y es probable que a final de este año, si continúa su ritmo de crecimiento, se alcance la mágica cifra.