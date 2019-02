Tippin es una extensión para Chrome y Firefox con la que puedes dar propinas desde cada tuit

Desgraciadamente, dar propinas y donaciones en el Internet actual es algo mucho menos común de lo que debería y podría ser. Teniendo en cuenta todo lo que aprendemos gratuitamente gracias a personas concretas y a webs, rara vez se agradece económicamente, incluso de forma muy reducida. Proyectos como Flattr, del creador de ThePirateBay han intentado sin demasiado éxito ser una vía para que los creadores puedan contar con ingresos.

En ese sentido, Tippin es una extensión para Chrome y Firefox que quiere agilizar el proceso de dar propinas a gente que admiramos o queremos agradecer cualquier hecho. Lo hace añadiendo un botón en forma de rayo mediante el cual se puede realizar una transacción instantánea de Bitcoin utilizando la Lightning Network. Tippin es un proyecto de Sergio Abril, un desarrollador español de Valladolid.

Ver un botón de propina en cada tuit puede ayudar a que en este Internet donde lo que triunfa en lo gratuito, salvo que sea defendido por una gran empresa que se dedique al streaming, los agradecimientos monetarios puedan ponerse de moda, aunque sean de un euro. Eliminar la fricción siempre es un paso importantísimo para que una tecnología o tendencia triunfe, y Tippin lo hace.

Los usuarios que deseen poder recibir propinas sólo tendrán que iniciar sesión en tippin.me web-app con la cuenta de Twitter. Con este paso se genera un wallet que ya permite recibir Bitcoins con la Lightning Network. Además de en Twitter, el botón de Tippin puede integrarse en páginas webs y blogs, a modo de botón social de compartir.

Si por el contrario lo que quieres es enviar dinero, necesitas un Wallet de Lightning. Uno recomendado, por ejemplo, es Eclair, de código abierto. Tienes que que seguir los pasos para contar con fondos, y ya podrás hacer transacciones cuando crees un canal para tippin.me escaneando el código QR que el servicio de propinas proporciona en el registro.

I hooked this up and already got tipped some satoshis https://t.co/zvwdkZTN1Q