Spotify finalmente nos dejará bloquear artistas por completo

Spotify ya está probando una nueva función para silenciar artistas que no queremos escuchar. En The Verge han podido echar un vistazo anticipado a la nueva característica antes del lanzamiento oficial y afirman que nos deja bloquear por completo la música de un artista en particular.

Esto quiere decir que si bloqueamos una banda o músico, sus canciones ya nunca aparecerán ni en nuestra librería, playlists, estaciones de radio, descubrimiento, ni listas de éxitos. Básicamente desaparecerá.

Aunque aún no tenemos información sobre cuándo estará disponible, en Thurrott también se encontraron con la nueva función en iOS y nos muestran algunas capturas de pantalla:

Para acceder a la opción tendremos que tocar el menú de tres puntos en la página de un artista y luego seleccionar "No reproducir este artista".

Algunos usuarios de la versión beta de Spotify para iOS ya han podido acceder a la función de bloqueo

Si formas parte del programa de beta testers de Spotify en iOS es posible que puedas acceder a la función por ti mismo. Aparentemente ha estado siendo probada por un par de meses y posiblemente más usuarios tendrán el placer de usarla pronto.

Esta es quizás una de las funciones que algunos más extrañamos en Spotify, y aunque por años los usuarios la han pedido incansablemente, la empresa había decidido no implementarla, para el deleite de muchos, han cambiado de opinión.