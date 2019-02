Rotten Tomatoes ya no permite que los usuarios puntúen una película antes del estreno

Rotten Tomatoes es una de las plataformas más conocidas por los amantes del cine, y es un lugar en el que podremos encontrar miles de opiniones tanto de críticos como de aficionados.

Hace unas horas anunciaron, mediante una entrada en su blog, que llega el momento de "hacer unos cambios". Para empezar, a partir de ahora ya no es posible que un usuario reseñe una película antes de que se estrene oficialmente en las salas de cine.

Capitana Marvel y los trolls machistas

Esta decisión de la plataforma viene dada, en gran parte, por la polémica que ha protagonizado el estreno de 'Capitana Marvel'. A pesar de que esta película tendrá su estreno a principios de marzo, muchos usuarios han bajado la calificación que aparece en el apartado "quiero ver" (sección en la que se muestra el interés de los fans hacia un film).

Al ser una película de superhéroes protagonizada por una mujer, muchos usuarios comenzaron a publicar comentarios machistas y misóginos, bajando el porcentaje de interés de la película al 28%. Esto la convirtió en la película con menos expectación de la historia del servicio.

Capitana Marvel batió el récord de la película con peor expectación de Rotten Tomatoes

A partir de ahora mostrarán el número de fans que quieren ver una película (ejemplo: 25.000) en vez de contabilizar el porcentaje de usuarios que están interesados en verla (por ejemplo: 52%).

Rotten Tomatoes reconoce que este apartado confundía a los usuarios, ya que pensaban que esta puntuación que mostraba el "want to see" era realmente la "puntuación de audiencia" (porcentaje de usuarios que han calificado la película positivamente).

Como suele ocurrir en este tipo de decisiones, muchos usuarios han acudido a las redes sociales para criticar (en su gran mayoría) o apoyar esta decisión. Por un lado aplauden que acaben con estas oleadas de trolls, mientras que por otro se quejan de que se coarte su libertad de expresión:

Brie Larson observando cómo le tiran hate a su película sin estrenarse y que los que le crítican de racista son los mismo que le dijeron que no tenía culo y que no tenía físico.

DE VERGÜENZA! CAPTAIN MARVEL CON CRITICAS BLOQUEADAS - ROTTEN TOMATOES RETRATADA!

Al parecer Rotten Tomatoes ha eliminado la votación obre expectativa.

Al parecer Rotten Tomatoes ha eliminado la votación obre expectativa.

Pura cobardia!!

Estos son comentarios reales en publicaciones de Rotten Tomatoes. Llegamos al punto en que la gente se queja de no poder reseñar películas que no han estrenado.

La plataforma asegura que este cambio llega para combatir los ataques en masa de algunos trolls a proyectos que todavía no se han estrenado. De hecho, también han anunciado que no será posible publicar comentarios antes de la fecha de estreno.

"Estamos desactivando la función de comentarios antes de la fecha de estreno de una película. Desafortunadamente, hemos visto un aumento en las aportaciones no constructivas, a veces rayando en el trolling, lo que creemos que es un flaco servicio para nuestros lectores en general".

De todos modos, no es la primera vez que vemos un ataque en masa a una película que no se ha estrenado, y es una práctica que hemos visto tanto en 'Black Panther' o 'El último Jedi'.