Tras la partida de Guido van Rossum, Python será gobernado por un consejo de cinco personas diseñado para ser "aburrido"

A mediados de 2018, Guido van Rossum, el creador de Python y también conocido entre la comunidad como el "Dictador Benevolente de por Vida" del desarrollo del lenguaje, decidió que abandonaba el barco y se tomaría unas vacaciones permanentes tras 30 años al mando. Sus razones: estaba cansado del odio y de tener que pelear por propuestas para mejorar Python.

Guido no asignó un sucesor, le dijo a la comunidad que quedaban de su cuenta y que decidieran por sí mismos cómo sería el proceso para tomar las decisiones. Aunque tomó unos cuantos meses, la Python Software Foundation votó este mismo diciembre para decidir sobre el nuevo modelo de gobernabilidad de Python y el resultado es un consejo directivo formado por cinco personas.

Python Governance Vote Results (Dec 2018). https://t.co/XeUyYcdgIr. After a vote by the 94 core Python developers, the Steering Council Model (PEP 8016) won. The steering council is a 5-person committee with broad authority over Python.