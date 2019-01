Nueva app de chat, nueva biblioteca, mejor cliente y todos los cambios en Steam que Valve planea para 2019

Valve ha anunciado muchas más novedades y mejoras en Steam de las que nos tienen acostumbrados. No solo trabajan en un nuevo motor de recomendaciones, un nuevo sistema de eventos, la expansión de Steam.tv y nuevos cambios en el cliente de Steam, sino que incluso piensan lanzar una nueva app de chat móvil.

Para 2019 la empresa planea mejorar significativamente su plataforma, ofreciendo mejor visibilidad a los productos de la tienda, una nueva biblioteca de Steam con la misma tecnología del chat, actividades dentro de juegos como torneos y transmisiones, Steam.tv y Steam Trust en todos los videojuegos, el lanzamiento de un nuevo programa para cibercáfes y la llegada del servicio al mercado chino.

Steam ya no es el único jugador potente en el juego

Por primera vez en su existencia es probable que Steam se sienta un poco amenazado debido a la ola de competencia que está enfrentando, y aunque las cifras de vértigo que tiene la plataforma con sus 90 millones de usuarios activos al mes sin duda los mantendrán en su trono por un buen tiempo, la llegada de la Epic Games Store y la sucesiva cantidad de juegos que han cancelado su lanzamiento en Steam en favor de esta, es algo que Valve debe estar contemplando con mucho cuidado.

La nueva app de chat móvil es un importante paso para mejorar las opciones de comunicación a través de Steam, recordemos que gracias precisamente a que la oferta actual de la plataforma en ese aspecto es un tanto deficiente, otros como Discord han sabido capitalizar para convertirse en el punto de encuentro para gamers por defecto.

Un Discord que precisamente también recibió 150 millones de dólares de financiación recientemente para impulsar su propia tienda de videojuegos en la que además ofrecerán el 90% de los ingresos a los desarrolladores.

Los competidores de Steam quieren su tajada, pero Valve parece tener toda la intención de potenciar su plataforma

Así como Discord, otros han intentado competir con Steam antes, el Twitch de Amazon lleva haciéndolo desde 2017. Pero la Epic Games Store es un gigante en potencia que tiene detrás a la multinacional china Tencent, no solo dueños del fenómeno Fortnite, sino de estudios como Riot (League of Legends) y Supercell (Cash of Clans, Clash Royale), y hasta tienen una participación minoritaria en Activision Blizzard (Destiny, Call of Duty, Overwatch, Hearthstone, Candy Crush).

Todos estos planes de Valve apuntan a que no se van a echar a dormir con Steam, y la plataforma que cuenta con los mayores números del mercado gaming en PC no va a entregar su trono en bandeja de plata. Son sus competidores quienes tienen que jugar a alcanzarlos.