Netflix sube de precio en Estados Unidos, y puede ser un anticipo para el resto del mundo

Netflix acaba de realizar una subida de precios, según Associated Press. Se trata del mayor incremento en Estados Unidos sobre la cuota en la historia del servicio de streaming, lanzado hace ahora 12 años. Los usuarios, dependiendo del plan contratado, pagarán entre un 13 y un 18 por ciento más. El plan Estándar, el más popular y que permite visualización HD y dos dispositivos, verá su cuantía aumentada en dos dólares mensuales, pasando de 11 a 13 dólares. El plan Basic sube de 8 a 9 dólares, y el plan de cuatro usuarios llega a los 15,99 dólares.

Netflix no para de anunciar grandes inversiones en contenidos propios y originales, y por tanto, de incrementar su deuda. Esta subida, que afecta a 58 millones de usuarios, tiene mucho sentido dado el modelo de negocio que está llevando a cabo, y es que la capacidad de endeudamiento es alta, pero tiene límites.

En España, el coste de servicio también subió hasta dos euros en 2017. Esa subida recayó sobre el plan Premium (4 pantallas simultáneas y resolución 4K en los contenidos disponibles), mientras que el plan Estándar (2 pantallas simultáneas y resolución HD) sólo vio incrementada su cuota un euro.

Una subida que puede ser un aviso para el resto del mundo

De momento, la subida de precios de Netflix es exclusiva para el mercado estadounidense, pero no sería de extrañar que la llegada llegara pronto a más mercados. En España y en Europa, por ejemplo, no dejamos de ver lo que Netflix considera pruebas o experimentos con el precio de sus planes. No hay nada seguro, y es que sin que haya una lógica concreta, algunos usuarios ven aparecer nuevos planes y cambios diferentes a los que salen a otros. La compañía usa estas pruebas para conocer cómo reaccionan sus usuarios

Netflix está realizando diversas pruebas en los planes de precio, y la mayoría implica la aparición de un plan más caro sin grandes novedades

Así, por ejemplo, en noviembre veíamos como aparecía un plan Ultra que alcanzaba los 16,99 euros aportando sólo mejor calidad de sonido (probablemente Dolby Atmos o DTS:X). En verano, sin embargo, el plan Premium perdía la capacidad de reproducir contenidos en HDR, que pasaban a ese nuevo plan Ultra, que esta vez alcanzaba 19,99 euros. En otro ejemplo, el plan Premium actual perdía dos dispositivos de reproducción simultánea, y era el plan Ultra a 16,99 euros el único que podía reproducir en cuatro pantallas a la vez.

Sin embargo, también se habla de la posible llegada de una "bajada de precio". Y entrecomillamos porque en realidad se trataría de una suscripción semanal en vez de mensual, algo que podría interesar a usuarios que quisieran hacer maratón con alguna serie concreta y nada más. Lo que sí supondría una bajada de precio real sería el plan sólo para móviles y tablets que están probando en países como Malasia, con un precio de aproximadamente 3,99 euros al mes.