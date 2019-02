Jeff Bezos acusa al dueño del medio National Enquirer de chantajearle con filtrar sus fotos íntimas

Jeff Bezos, CEO de Amazon y una de las personas más ricas del mundo, hace unas horas nos dejaba con la boca abierta publicando una entrada en su perfil en Medium en la que reconoce que está siendo víctima de una extorsión.

No, no nos encontramos ante un guión de Black Mirror que se vaya a publicar en Amazon Prime Video. En el comunicado, Bezos acusa a David Pecker (editor de la revista sensacionalista National Enquirer y amigo de Trump) de chantajearle con publicar unos mensajes y fotos íntimas con su amante.

"No gracias, Mr. Pecker"

El título de la entrada ya es una declaración de intenciones, y con su "no gracias, Mr. Pecker" Bezos ya nos dice que no piensa aceptar dicho chantaje. No olvidemos que el Enquirer se encargó de publicar en el mes de enero que el multimillonario mantenía una relación extramatrimonial con la presentadora de televisión Lauren Sánchez.

Esta noticia saltó pocos días después de que Bezos y su esposa MacKenzie anunciasen que se divorciaban. En la entrada de Medium, sorprende que Bezos llega a publicar correos electrónicos que su abogado recibió del representante de Pecker, en los que se describen el tipo de fotos que tienen en su poder (y así chantajearle).

I’ve written a post about developments with the National Enquirer and its parent company, AMI. You can find it here: https://t.co/G1ykJAPPwy — Jeff Bezos (@JeffBezos) 7 de febrero de 2019

Bezos ha sido muy inteligente a publicar el chantaje y, como él mismo dice, no han sido muy avispado al haberle hecho esta propuesta por escrito (ya que así podría denunciarlos y existen pruebas):

"Ayer me pasó algo inusual. En realidad, para mí no fue algo inusual, fue la primera vez. Me hicieron una oferta que no pude rechazar. O al menos eso es lo que pensaba la gente del National Enquirer. Me alegro de que pensaran eso, porque les animó a ponerlo todo por escrito. En lugar de capitular ante la extorsión y el chantaje, he decidido publicar exactamente lo que me enviaron, a pesar del costo personal y la vergüenza que amenazan".

Obviamente, Bezos no quiere "que se publiquen fotos personales", pero también deja claro que no piensa participar "en sus conocidas prácticas de extorsión, favores políticos, ataques políticos y corrupción".

Bezos sospecha que esta campaña en su contra tiene que ver con la cobertura que ha hecho The Washington Post (de su propiedad) sobre el asesinato del periodista Jamal Khashoggi y las críticas que han publicado sobre la presidencia de Donald Trump.

Llama la atención que hable de esto en Medium en vez de, por ejemplo, en el Washington Post

A nosotros lo que también nos llama la atención es que Bezos haya elegido una entrada en Medium para hablar de algo tan serio (en vez de, por ejemplo, hacerlo en un medio como el Washington Post). Parece que quiere dejar claro que esto es serio y todo lo que está escrito viene de su puño y letra.

Un dato interesante es que Pecker es amigo de Trump desde hace 20 años, y a mediados del año pasado se confirmaba que el National Enquirer había pagado 150.000 dólares a una exmodelo de Playboy para que no contase su idilio con el actual presidente de los Estados Unidos.

Llama poderosamente la atención que una persona tan reservada y que protege tanto su intimidad haya decidido dar un golpe en la mesa y hablar abiertamente de algo tan delicado. En cierto modo, Bezos ha demostrado que a veces la mejor defensa es un buen ataque.

I'm just gonna leave this here... pic.twitter.com/ggQfsWeiM0 — ryan huber (@ryanhuber) 8 de febrero de 2019

De hecho, Bezos lo tendría bastante fácil si quisiera devolverle la pelota a Pecker. Irónicamente, tal y como apunta Ryan Huber (que trabaja en seguridad para Slack), el National Enquirer está alojado en Amazon Web Services.