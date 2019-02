La historia del huevo de Instagram: de "simple" récord a estrella publicitaria en la Super Bowl

A mediados de enero de este año ocurrió uno de esos momentos señalados para siempre en la historia de las redes sociales y de Internet en general. La foto de un huevo, un simple huevo, sin nada peculiar, se convirtió en la publicación con más 'me gusta', superando una foto de Kylie Jenner en la que mostraba al mundo a su recién nacida hija Stromi.

El récord de Jenner estaba fijado en 18,2 millones, pero el huevo sólo tardó 9 días en superarle, y alcanza ya los 52 millones de 'me gusta', algo que será muy difícil de batir en el futuro. La cuenta anónima World Record Egg (Récord Mundial del Huevo) fue la encargada de lanzar la publicación, y aunque por su nombre el objetivo estaba claro, se desconocían los intereses y actores que podría haber detrás.

Ahora, The New York Times revela varios detalles interesantes de la historia, tras hablar con las personas que están detrás de la cuenta. Son Chris Godfrey, publicista en la agencia de publicidad londinense The & Partnership, y dos colegas que le ayudan a seguir propagando la cuenta, Alissa Khan-Whelan y C.J. Brown.

La elección del huevo para crecer de "completamente orgánica", sin influecers

Así se ha mostrado el huevo antes de ser una estrella en un anuncio de Hulu en la SuperBowl.

Godfrey afirma que el crecimiento en números del huevo no tuvo nada que ver con pago a grandes cuentas o influencers, y piensa que fueron los adolescentes los que ayudaron a hacer masivo el fenómeno. Las horas de mayor interacción con jóvenes coincidían con las de salida de los colegios e institutos, entre las 3 y las cuatro de la tarde. Khan-Whelan recuerda haber visto vídeos de niños en clase preguntando a su maestra si había dado 'me gusta' al huevo.

En una era en la que en Internet todo puede ofender, el huevo es un elemento muy neutral para casi todo el mundo.

Como reza el nombre de la cuenta, el objetivo, según el creador, siempre fue batir el récord de Jenner. Para lograrlo, Godfrey afirma que "eligió un huevo porque "no tiene género, raza o religión. Un huevo es un huevo, es universal". En ese sentido a posteriori parece una gran elección, un elemento con el que prácticamente nadie se puede ofender. Quizá algún grupo animalista lo pueda considerar icono de la explotación animal de gallinas ponedoras, pero no mucho más que eso.

Las Stories de Instagram fueron un canalizador de lo que los usuarios iban comentando sobre el huevo y algo que ayudó a crecer a la cuenta. Mientras que el feed de Instagram del huevo se mantuvo inerte mientras crecía en interacciones, las historias de la cuenta se llenaron de publicaciones de otras cuentas que, sobre todo, utilizaban el hashtag #EggGang.

Un récord que vale una campaña en Hulu durante la SuperBowl

El momento publicitario más importante del año en el mundo anglosajón es la SuperBowl. Aunque en su origen no se ha relacionado al huevo con ninguna marca, los responsables de la cuenta reconocen que han sido contactados por muchas marcas, con cifras y especulaciones "muy exageradas" alrededor de Eugene, como han nombrado al huevo.

Finalmente, tras ser el centro de muchas conversaciones, ha sido Hulu quien ha pagado a los creadores de Eugene para que fuera protagonista. Y lo ha sido, en una campaña (que será la primera de varias que están por venir) de salud mental que enlazaba a la organización sin ánimo de lucro "Mental Health America", dedicada a lidiar con las necesidades de personas con problemas de salud mental y a darlas a conocer al país.

Como se ve en el anuncio, el mensaje que se da es simple y directo: "La presión de las redes sociales me está molestando. Si tienes problemas, habla con alguien". Eugene el huevo ha sufrido las consecuencias de hacerse viral, y finalmente se ha fracturado.