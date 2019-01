Google y WordPress se unen para apoyar a los medios pequeños con una nueva plataforma de publicación

Para medios pequeños, a menudo locales, contar con buenas herramientas de publicación (y adaptadas a sus necesidades) como gestores de contenidos (CMS) es un dolor de cabeza técnico y un gasto que no pueden asumir. Google se ha propuesto apoyarlos mediante una alianza con Automattic, los desarrolladores de WordPress, plataforma en la que se basan un 30% de las webs mundiales, según Google.

Mediante el programa Google News Initiative (GNI), la compañía de Mountain View invertirá 1,2 millones de dólares para crear Newspack, un sistema de publicación "rápido, seguro, de bajo coste y desarrollado para las necesidades de los medios pequeños". Otras organizaciones que financiarán el proyecto con un millón de dólares adicional serán el Lenfest Institute for Journalism y el John S. and James L. Knight Foundation and Civil Media.

Newspack: que los medios pequeños se centran en lo que importa

Newspack será un conjunto de herramientas desarrolladas por Automattic, que como desarrollador de WordPress conoce las necesidades de las distintas clases de publicaciones. En este caso, la iniciativa de Google quiere potenciar que los pequeños se puedan centrar en crear contenido, esto es, en el trabajo editorial, sin preocuparse por la parte técnica. En muchos casos, estos medios cuentan con sistemas caros, pero muy anticuados.

Otra parte importante de Newspack será la búsqueda de ingresos para los medios como objetivo, mediante el suministro de herramientas de pasarela de pago que propicien el comercio y generar ingresos con, por ejemplo, muros de pago. A día de hoy, lograr un modelo de negocio sostenible es uno de los pasos más difíciles para las publicaciones.

Newspack llegará para favorecer la sostenibilidad y facilidad de publicación los medios pequeños, pero resolver esa ecuación no es sencillo

Una renovación de los sistemas no siempre es fácil, sobre todo teniendo en cuenta la crisis que atraviesa desde hace años el sector. Google no es la única que quiere apoyar este tipo de medios, y por ejemplo, es muy famoso el caso de Facebook, que para 2018 también quiso centrarse en lo que estaba más cerca de sus usuarios (con asunciones algo erróneas), los medios locales.

Más allá del dinero, el hecho de que los CMS no estén actualizados hace que escribir una noticia, que debería ser algo muy cómodo y directo, se convierta en una auténtica pesadilla para muchos. Según cuenta Automattic, Newspack será una plataforma de código abierto, y quieren contar con medios pequeños y medianos para el desarrollo, lo que debería ayudar conocer mejor qué producto crear y para quién hacerlo. El plazo para solicitar unirse al programa acaba el primer día de febrero.

Tras el desarrollo, Newspack no será gratis

Desde Automattic, aseguran que para julio de 2019 se lanzará la plataforma en fase beta. El desarrollo acabará en enero de 2020, y será cubierto por la empresa de Wordpress con las cantidades aportadas por Google y las otras organizaciones. Tras ese período, los costes de Newspack, que será compatible con los plugins de WordPress, serán de entre 1.000 y 2.000 dólares.

Entre los requisitos (o características que dan preferencia) para estar en el grupo de desarrollo se encuentra contar con un enfoque editorial y de negocio claro para el crecimiento del sitio, tener un diseño que se adecúe a las necesidades de las noticias, estar ya usando WordPress o contar con un historial y presupuesto que permita estimar una previsión de seguir al menos 12 meses.