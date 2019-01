Google considera abandonar Google News en Europa si se aprueba la nueva ley de copyright

La nueva Ley de Copyright, también conocida como tasa Google o canon AEDE europeo, sigue dando que hablar. La Unión Europea aprobó las medidas el pasado 12 de septiembre, quedando pendiente una segunda votación que tendrá lugar este mes y que decidirá si los artículos 11 y 13 entran o no en vigor.

Uno de los principales afectados por esta nueva ley sería Google, que ya expresó su preocupación dado que afectaría gravemente a sus servicios, sobre todo a Google News y YouTube. La Gran G dijo en su momento que no descartaba cerrar su servicio de noticias, y ahora lo ha vuelto a reafirmar. Desde Bloomberg se hacen eco de las declaraciones de Jennifer Bernal, Directora de Políticas Públicas de Google en Europa, Medio Este y África, que dijo que "Google News podría abandonar el contenido en respuesta a la directiva".

Un servicio que "no genera beneficios"

Así se vería Google News si la nueva ley entra en vigor.

En respuesta a las palabras de Google François Godard, analista de medios europeos de Enders Analysis, dice que "no compro la amenaza" porque "realmente necesitan a Europa". Por otro lado, Google ya ha dicho en más de una ocasión que no ganan dinero con Google News. Eso es correcto hasta cierto punto, pero no puede obviarse el hecho de que los usuarios de Google News posiblemente acaben accediendo a otros servicios de Google, como al buscador, de una forma u otra, lo que sí genera ingresos por publicidad.

Algo similar ocurre con Google Fotos. La Gran G no gana dinero con el servicio de almacenamiento en la nube, pero sí consigue mantener al usuario dentro de sus dominios, dominios en los que sí hay opciones de monetización como, por ejemplo, en Google Drive, Google con la publicidad, Gmail, etc.

El artículo 13 requiere que las plataformas monitoricen el contenido durante la subida para evitar infracciones de copyright

Aun así, Richard Gingras, vicepresidente de noticias de Google, dijo hace algunos meses que "Google News es valioso como servicio para la sociedad" y, por supuesto, para los medios, editores y creadores de contenido. En ese sentido, YouTube se vería claramente afectado puesto que tendría que bloquear contenido de forma mucho más agresiva, aislando a los usuarios de muchísimos vídeos. No olvidemos que el artículo 13 requiere que las plataformas detecten mediante filtros y durante el proceso de subida el contenido con infracciones de contenido.

Esta ley es una vieja conocida en España

En España ya hemos experimentado lo que supone el cierre de Google News tras la aprobación del Canon AEDE en 2014. El servicio de noticias de Google daba visibilidad tanto a grandes como pequeños publicadores, y su cierre tuvo consecuencias importantes en el tráfico hacia los medios de comunicación.

Un estudio de la AEEPP (Asociación Española de Editores de Publicaciones Periódicas) de 2017 afirmaba que el cierre de Google News supuso una pérdida del 13% del tráfico hacia los medios, algo que se traduce en nueve millones de euros. Otro estudio de la Universidad de Stanford obtenía resultados similares, diciendo que el consumo general de noticias cayó un 20% y se redujo el tráfico a los medios en un 10%.

Vía | Bloomberg