GitHub ahora ofrece repositorios ilimitados a las cuentas gratuitas (con limitaciones)

Tras la compra de GitHub por Microsoft, muchas fueron las voces que advirtieron de que una operación como esa podía acabar con la filosofía de la compañía, a nivel funcional y de monetización. Rápidamente, Microsoft salió a defender que el servicio funcionaría como hasta ahora, con independencia y sin cambios profundos que fueran en perjuicio del usuario. Y por el primer cambio que GitHub ha sufrido, parece que de momento es así.

Como regalo navideño, GitHub ha anunciado que la modalidad gratuita de su servicio, GitHub Free, ahora incluye repositorios privados ilimitados. Hasta ahora, la posibilidad de crearlos estaba limitada a los usuarios de pago, por lo que hablamos de un gran cambio, tanto cualitativa como cuantitativamente.

Una novedad con letra pequeña

Los repositorios ilimitados gratuitos son una novedad bienvenida, pero no todos los usuarios podrán utilizarlos en los proyectos de que dispongan, y es que cuentan con un límite de hasta tres colaboradores por repositorio. Es decir, que es perfecto para un equipo pequeño o para un solo desarrollador que quiera utilizar la plataforma para sus proyectos, pero no para una empresa mediana o un gran grupo de desarrolladores.

Los repositorios ilimitados solo permiten tres colaboradores en su modalidad privada

De esta forma, GitHub se asegura de que la monetización de su opción de pago se mantiene viva, pues de eliminar esos límites numéricos, el incentivo para seguir pagando sería muy poco. Aun así, ahora que cuenta con el soporte de Microsoft, la rentabilidad ya no será tan importante. Como comentan en The Next Web, el movimiento fideliza usuarios, pero también restará unos tantos a BitBucket, el competidor de GitHub de Atlassian que sí ofrecía repositorios privados hasta ahora.

Los repositorios públicos quedan igual: gratis y con colaboradores ilimitados. Bajo el nombre GitHub Enterprise se unirán el antiguo Enterprise Cloud y Enterprise Server, y al precio de uno solo.