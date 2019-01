Así es como dice Google que se verá el buscador si finalmente se aprueba la reforma de la Ley de Copyright

Los primeros meses de 2019 serán cruciales para el futuro de Internet tal y como lo conocemos, pues en ellos conoceremos si finalmente, en segunda votación, la Unión Europea aprueba la entrada en vigor de la reforma de la Ley de Copyright y de sus polémicos artículos 11 y 13.

El primero se trata de una suerte de Canon AEDE como el que obligó a Google a cerrar Google News en España, pero aplicado a todas los países miembros de la zona comunitaria. Prohíbe la libertad de enlazar a otros contenidos (fragmentos de noticias o fotografías) y estipula el pago de un impuesto para que todo siga igual como hasta ahora, al que agregadores de noticias o las redes sociales deberán hacer frente para operar con normalidad.

El artículo 13 obliga a las plataformas a monitorizar todos los contenidos subidos por los usuarios, comprobando si violan los derechos de autor. Todo ello, de una forma mucho más agresiva respecto a cómo lo hacen ahora sitios como YouTube, que ya es bastante estrictos en algunos casos con su herramienta Content ID. Hoy la compañía del buscador ha querido mostrar cómo creen que puede verse su servicio si la ley entra en vigor.

Un aspecto probablemente exagerado que más bien indica lo que dejaría de existir

Así afirma Google que podría verse su web con la nueva Ley de Copyright en vigor.

Las dos imágenes que Google ha compartido para ejemplificar cómo la nueva Ley de Copyright afectaría al buscador muestran una escena demasiado apocalíptica, y probablemente exagerada. No en el sentido de que algo así no pudiera darse, pues parece que es a lo que conduce el famoso artículo 11, sino en el de que Google probablemente no ofrecería sus servicios de esa forma.

Lo que Google hizo en España, como hemos dicho, fue cerrar Google News, y nada hace pensar que antes de pasar por una situación como la que plantea, no cerrase el servicio a escala europea. De hecho, la compañía de Mountain View ya ha advertido de esa posibilidad. Richard Gingras, vicepresidente de noticias de Google fue claro al referirse al asunto. Aunque esperarían para tomar decisiones, no descartaba el cierre de Google News en Europa, pese a "que no nos gustaría que eso pasara".

Se desconoce las tasas que Google tendría que pagar por mostrar los fragmentos de noticias e imágenes contemplados en la reforma, pero antes de eso, YouTube y Google ya están haciendo exactamente eso que dijeron que harían, "pasar a la guerra" a la UE y hacer toda la presión y lobby que esté en su mano.