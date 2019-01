"Amazon, toma nota": Microsoft y Kroger se unen para dar vida a un supermercado futurista

Puede que aquí no nos suene demasiado su nombre, pero Kroger es una de las cadenas de supermercados más grandes de los Estados Unidos. La compañía anunció una alianza con Microsoft, para así dar vida a "la tienda del futuro".

Kroger and Microsoft team up to create the grocery store of the future. Amazon, take note. via @business https://t.co/eCGMy9uKnw — Kroger News (@KrogerNews) 7 de enero de 2019

Una app como epicentro, Microsoft Azure y estanterías que muestran publicidad personalizada

Como vemos en el tweet, la cadena de supermercados se atreve a amenazar a Amazon (en cierto modo), diciéndoles que "tomen nota" de lo que están proponiendo. Esta propuesta "futurista" ya está disponible en dos tiendas de la cadena, cada una está cerca de la sede central de cada compañía: Monroe (Ohio) y Redmond (Washington).

Kroger busca combinar su experiencia en el mundo de las tiendas físicas con los conocimientos que tiene Microsoft en inteligencia artificial, la nube y el Internet de las cosas.

De momento ya hay dos tiendas "futuristas", cerca de las respectivas oficinas centrales de cada compañía

El supermercado cuenta con una aplicación en la que podremos crear una lista de la compra. Cuando entremos en la tienda la app nos irá guiando y los estantes mostrarán un icono (elegido por el usuario) con el que encontrar más fácilmente el producto que estamos buscando.

Como vemos, Microsoft y Kroger buscan actualizar la experiencia de compra en las tiendas físicas, mostrando publicidad personalizada y avisando al cliente si un elemento de su lista ya no está en stock.

"Usando análisis vídeo se pueden presentar ofertas y anuncios personalizados basados en la demografía del cliente".

Además, los paneles que incluyen estas estanterías inteligentes (EDGE Shelf) serán los encargados de mostrar la publicidad y así utilizar este espacio para generar dinero alquilando este espacio a las marcas.

Como podemos imaginar, esta experiencia de compra físico-digital generará una gran cantidad de datos, y Microsoft pone a disposición su plataforma Azure para procesar y almacenar toda esta información.

El éxito o fracaso de las dos tiendas que ya están operativas será determinante para seguir actualizando los establecimientos en un futuro próximo.