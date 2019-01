Probamos Acorn TV para saber si vale la pena pagar por el servicio que quiere ser el Netflix de las series británicas

Acorn TV aterrizó en España hace apenas unos días para intentar hacerse un hueco entre la oferta de servicios de vídeo en streaming, y aunque en la pelea por el vídeo bajo demanda sigue dominando Netflix, cada vez es aparecen más actores en la competencia.

La peculiaridad de Acorn TV es que está especializado unicamente en series británicas y con un precio mucho más bajo que otras ofertas, quizás resulte atractivo para algunos usuarios a quienes les interese este tipo de contenido. En Genbeta hemos probado el servicio y sus principales aplicaciones y te contamos que nos ha parecido.

Precio y catálogo

Acorn TV tiene un precio de 4,99 euros al mes, aunque también ofrecen la posibilidad de pagar directamente por un año a un precio reducido de 49,99 euros, es decir, dos meses te saldrían gratis.

También tienes la opción de comprar membresías de regalo para hasta cuatro personas, pero solo puedes comprar directamente el año en estos casos.

El catálogo de series incluye solo series de habla inglesa, pero ninguna de Estados Unidos, sino principalmente de Inglaterra, Irlanda, Canadá, Nueva Zelanda y Australia. De momento la oferta de series es sumamente reducida.

El catálogo de series de Acorn TV es muy pequeño y no cuenta con grandes nombres de peso, aunque prometen estrenar nuevas series todas las semanas

Aunque en Acorn TV prometen que cada semana estrenarán nuevas series, el catálogo actual solo cuenta con 44 producciones. No esperes ver series famosas de la BBC o ITV como 'Doctor Who', 'Downton Abbey' o 'Sherlock', la única serie con Benedict Cumberbatch en el catálogo es 'The Last Enemy', una miniserie de 2008 muchísimo menos conocida.

La lista de series más populares dentro de la plataforma la encabezan títulos como 'The Indian Doctor', 'The Secret Agent', 'Jack Taylor', 'Doc Martin' y un original de Acorn: 'Foyle's War', una serie de ocho temporadas que se trasmitió de 2002 a 2015.

Aunque la mayoría tienen muy buenas puntuaciones en sitios como IMDb, no son precisamente las más conocidas, y muchas son series viejas que terminaron hace años.

Aplicaciones, opciones de reproducción y calidad de transmisión

Reproductor de Acorn TV desde la web

Acorn TV cuenta con aplicaciones para la web, iOS, Android, Apple TV, Amazon Fire TV, Roku, y es compatible con Chromecast. No hay aplicaciones para consolas como PS4 o Xbox One.

Nosotros hemos probado a mirar series desde el navegador, desde un móvil Android, desde un iPad y desde el Chromecast. La mejor opción para disfrutar del contenido es la web y la razón es simple: los subtítulos.

La aplicación para iPad sufre de un retraso bastante molesto en los subtítulos que los hace inutilizables, al igual que la transmisión al Chromecast. La mayoría de las series solo ofrecen la opción de subtítulos en español, así que aquellos que preferimos ver las series con subtítulos en su idioma original, no estamos de suerte.

La interfaz de las aplicaciones es extremadamente simple, tienes una página de inicio con las series populares, algunas categorías, y si ya has empezado a ver contenido, se te arma una lista con las cosas que has visto recientemente.

Acorn TV recuerda en que minuto de cada capítulo te quedaste y puedes continuar justo desde lo último que viste. También puedes mirar en varios dispositivos al mismo tiempo con la misma cuenta. Nosotros probamos con hasta tres a la vez sin ningún problema ni restricción.

Cada serie ofrece un trailer que puedes ver antes de comenzar la reproducción, y cada título cuenta con descripciones detalladas y la opción de añadir a tu lista de reproducción.

La calidad del vídeo es buena la mayoría del tiempo con una buena conexión, aunque en las series más viejas no puedes esperar milagros. Tampoco hay opciones de personalización de subtítulos, ni tampoco es posible descargar contenido para ver sin conexión.

En 2019 no se puede competir con tan poco

Acorn TV en teoría suena muy bien, especialmente considerando la enorme calidad de muchas producciones de Reino Unido que constantemente se cuelan entre las favoritas de los espectadores. Pero el catálogo de Acorn se queda muy corto de momento, y el contenido es sin duda lo más importante para la mayoría de usuarios a la hora de contratar uno de estos servicios.

Con la cada vez mayor cantidad de plataformas de vídeo bajo demanda disponibles, todas luchando por una tajada del mercado y por los euros de los suscriptores, la oferta de cada uno tiene que ser bastante potente para que justifique un pago mensual, puesto que la mayoría no tenemos un presupuesto ilimitado para pagar suscripciones.

El usuario tendría que estar dispuesto a pagar más de la mitad de lo que cuesta algo como Netflix por mucho menos de una mínima fracción del contenido

El usuario siempre va a preferir pagar por el que más valor aporte a su dinero, y a pesar de que la suscripción de Acorn TV es bastante barata en comparación con otras opciones, lo que ofrece probablemente no compensa.

Salvo que seas un entusiasta muy apasionado por cuanta serie británica oscura haya aparecido en las últimas dos décadas, es difícil que valga la pena para ti pagar por este servicio. Quizás más adelante, cuando haya madurado más y ofrezca más series y una mejor experiencia a través de todas sus aplicaciones, pero hoy, es simplemente muy poco.