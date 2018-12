Lo mejor del 2018 en software e Internet: aplicaciones, extensiones, cursos, memes y más

Se acaba el año 2018, y con él 12 meses en los que, como siempre, hemos probado cientos de aplicaciones, extensiones o webs, en los que hemos recomendado muchos cursos, gratis y de pago y en los que, cómo no, nos hemos reído con muchos memes.

Para celebrar el final, no hay mejor forma que poniendo a disposición del lector lo que, dentro de toda la vorágine habitual de novedades y noticias, más nos ha gustado, para ganar productividad a lo largo de 2019, o simplemente, disfrutar y aprender cosas nuevas.

Aplicaciones

Aunque hoy en día no es fácil encontrar nuevo software de calidad en plataformas de escritorio, en Windows, 2018 ha dejado grandes aplicaciones inesperadas que han dejado una gran sensación. Una clásica de las más recomendadas de macOS e iOS como iA Writer, para escribir con Markdown de forma minimalista y sin distracciones ha aterrizado en la plataforma, tras una larga espera. No es barata, pero merece su precio.

También esperábamos un buen cliente de Gmail, y con Wundermail ha llegado uno excelente, con la nueva línea de diseño Fluent Design de Microsoft. Dale una oportunidad si quieres mejorar tus flujos con el correo electrónico.

Si lo que te interesa es mejorar el sonido de tu equipo sin distorsiones, otra gran aplicación que también ha recibido Windows 10 procedente de macOS es Boom 3D. Puedes probarla gratis y ver cómo crece la riqueza sonora tanto de altavoces integrados como de auriculares o altavoces externos.

Entre las aplicaciones gratuitas que nos han encantado en 2018, aunque no necesariamente hayan llegado este año encontramos a Typora, un editor de texto también minimalista disponible en Linux, macOS y Windows que funciona a las mil maravillas y que te hará replantearte si pagar por una alternativa como IA Writer, porque ofrece mucho de forma gratuita.

Pocas pero muy buenas novedades en aplicaciones de Windows 10 en 2018

También es gratis Caption, la aplicación que usamos para encontrar subtítulos de series y películas sin tener que hacer largas búsquedas en Google. De forma directa y con función de renombrado según nuestro archivo de vídeo. Tan fácil como arrastrar y soltar, y disponible para Linux, macOS y Windows.

Extensiones

Una de las grandes tendencias del diseño son los modos oscuros, que han llegado tanto a Windows 10 como a Mojave de forma oficial, pero ahora también están llegando a algunas webs. Para todas aquellas que sigan con los clásicos temas claros, existe Dark Reader, compatible con Chrome, Firefox y Safari, que cuenta con un modo oscuro dinámico para todas las webs.

Para acabar con todos los molestos overlays, popunders y popups, la recomendación de Genbeta es Poper Blocker, que te permite limpiar las webs de ellos y obtener estadísticas de cada sitio. Está disponible para Chrome y Firefox.

Si eres una de esas personas que utiliza varias cuentas con los servicios, ganarás mucha comodidad usando SessionBox, que permite a varias cuentas de un servicio, como por ejemplo Twitter, funcionar a la vez en el mismo navegador. Puedes usarla en Chrome, Firefox y Opera.

Mucho open source, cursos y memes

El open source está más vivo que nunca y Microsoft es una compañía que lo acredita a la perfección. Además de ceder más de 60.000 patentes, que se dice pronto, Microsoft ahora es defensora de Linux contra quien quiera atacarla. La importancia que esto tiene en la comunidad es enorme. Así, aunque Microsoft ha adquirido GitHub, que se podía tomar como mala noticia, la compañía de Redmond se ha comprometido a mantener la plataforma independiente.

Otro gran momento del año ha estado en la adquisición de Red Hat por IBM, en la mayor operación de software de la historia, con un valor de 34.000 millones de dólares. También IBM se ha comprometido a mantener la filosofía open source de Red Hat, así como a potenciar su comunidad. Tendremos que esperar a 2019 y a años venideros para ver si tantos ellos como Microsoft cumplen, pero el funcionamiento actual de estas empresas parece enfocado a ello.

Los cursos también han sido parte importante del año. Para las metas del nuevo año os dejamos 75 cursos con los que podréis aprender programación, finanzas o ciencias sociales, y todo sin moverte de casa, y gastar dinero. No hay mejor forma de formarse y ser mejor persona y trabajador.

Pasando a lo mejor del ocio, no nos podemos olvidar de los memes que tan buenos ratos nos hacen pasar. La comparecencia de Mark Zuckerberg frente al Senado de Estados Unidos fue muy extraña en muchos sentidos, y el humor a su alrededor no decepcionó. Entre los mejores de 2018, también encontramos "No lo digas", "Comer detergente" y "¿Esto es una paloma?".

No podía faltar: lo peor

Lo peor de 2018 en Internet se lo llevan, cómo no, los usuarios, que siguen sufriendo acoso y abuso en redes sociales y comunidades (que piden perdón pero no solucionan) sin que las compañías den con la tecla de qué hacer para controlar la situación en esta era tan convulsa.

Peor si un actor se caracteriza por haber hecho mucho mal durante este año, o al menos haber recogido lo malo sembrado anteriormente, ese es Facebook. Mark Zuckerberg comenzó el año queriendo arreglar su compañía, y ha acabado asumiendo varios escándalos de privacidad y seguridad, lo que le ha costado tener que comparecer ante el Senado de EEUU y el Parlamento Europeo, una perdida de credibilidad enorme y mucha valoración bursátil de su empresa. El problema es que, por la cultura que está demostrando Facebook, tampoco parece que pueda ir mucho a mejor.

2018 también ha dejado el fin de la neutralidad de la red en Estados Unidos, y en España, la confirmación de un canon de copia privada que difícilmente se podrá evitar.

Además, se ha aprobado una reforma de la Ley de Propiedad Intelectual que permite cerrar webs sin autorización judicial. Lo que en 2011 no fue posible, sí lo ha sido este año. A ello hay que sumar un artículo 58.1 de la reforma de la LOPD que trae la posibilidad de que los partidos políticos envíen SPAM electoral y elaboren bases de datos ideológicas (aunque parece que todo ello será menos posible de lo que está escrito en la ley).

A nivel europeo, la nueva Ley de Copyright mantiene en vilo a millones de personas que utilizan Internet cada día, pues puede acabar con servicios como YouTube tal y como los conocemos, por su artículo 13, y con otros como Google News por su artículo 11.